Так, росіянин стверджує, що нібито французький уряд "звернувся до Telegram із проханням змусити замовкнути консервативні голоси в Румунії напередодні сьогоднішніх президентських виборів", передає 24 Канал.

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Що каже Дуров

Павло Дуров заявив, що він відмовив французам. Він наголосив, що Telegram "не обмежуватиме свободи румунських користувачів і не блокуватиме їхні політичні канали".

Не можна захищати демократію, руйнуючи демократію. Не можна боротися з втручанням у вибори, втручаючись у вибори,

– написав бізнесмен.

Відповідь Франції

Французьке МЗС назвало звинувачення Дурова "повністю безпідставними". Там нагадали, що перший тур президентських виборів у Румунії минулого грудня був скасований через доведене втручання Росії.

У цьому контексті нещодавні звинувачення на адресу Франції є лише відволікаючим маневром від справжніх загроз втручання, спрямованих проти Румунії. Франція закликає всіх румунських політичних діячів проявляти відповідальність і захищати демократію,

– йдеться у повідомленні відомства.

Реакція Румунії

У МЗС Румунії тим часом спростували інший наклеп на Францію. Там викрили неправдиву новину, яка стала вірусною в TikTok та на інших платформах.

18 травня акаунт @19romania89 опублікував фейкове відео з підписом: "Французькі солдати в Румунії у формі румунської жандармерії".