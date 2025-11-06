Укр Рус
Трамп опубликовал видео по случаю годовщины победы на выборах: не обошлось без кадров с Путиным
6 ноября, 19:52
Трамп опубликовал видео по случаю годовщины победы на выборах: не обошлось без кадров с Путиным

Полина Буянова
Основні тези
  • Дональд Трамп опубликовал видео по случаю годовщины своей победы на выборах в 2024 году.
  • В видео появляются фрагменты встреч политика с мировыми лидерами, включая кадры с Владимиром Путиным.

Год назад Дональд Трамп победил на выборах и стал 47-м президентом США. По случаю годовщины политик опубликовал символическое видео.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.

Что за видео опубликовал Трамп?

В 2024 году Дональд Трамп одержал победу, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Он также стал первым за более 120 лет президентом после Гровера Кливленда, который вернулся в Белый дом после перерыва между сроками.

Видео, которое политик опубликовал по случаю годовщины, содержит фрагменты встреч американского президента с мировыми лидерами за время его пребывания в должности.

В частности, не обошлось и без кадров с Владимиром Путиным. В видео попала та самая красная дорожка, которую развернули для российского диктатора во время саммита на Аляске.

С годовщиной! 
– лаконично подписал видео Трамп.

По случаю годовщины выборов Трамп опубликовал символическое видео: смотрите онлайн

Встреча Путина и Трампа на Аляске: кратко

  • 15 августа в Анкоридже на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина. Саммит прошел без Владимира Зеленского и европейских лидеров.
     

  • По итогам встречи Трамп и Путин заявили о "хороших отношениях" между странами и "продуктивных" переговорах, однако никаких конкретных договоренностей не объявили.
     

  • Во время пресс-конференции на Аляске Владимир Путин предположил, что его следующая встреча с Дональдом Трампом может состояться в Москве. Тогда американский лидер заявлял, что это предложение – интересно, поэтому это "вполне возможно".