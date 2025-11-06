Трамп опублікував відео з нагоди річниці перемоги на виборах: не обійшлося без кадрів із Путіним

Рік тому Дональд Трамп переміг на виборах та став 47-м президентом США. З нагоди річниці політик опублікував символічне відео.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа у його соцмережі Truth Social.

Що за відео опублікував Трамп?

У 2024 році Дональд Трамп здобув перемогу, отримавши 277 голосів виборників із необхідних 270. Він також став першим за понад 120 років президентом після Гровера Клівленда, який повернувся до Білого дому після перерви між термінами.

Відео, яке політик опублікував з нагоди річниці, містить фрагменти зустрічей американського президента зі світовими лідерами за час його перебування на посаді.

Зокрема, не обійшлося й без кадрів з Володимиром Путіним. До відео потрапила та сама червона доріжка, яку розгорнули для російського диктатора під час саміту на Алясці.

З річницею!

– лаконічно підписав відео Трамп.

З нагоди річниці виборів Трамп опублікував символічне відео: дивіться онлайн

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці: коротко