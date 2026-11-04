Фиаско Трампа: демократы берут большинство в Палате представителей, – СМИ

Демократическая партия лидирует на промежуточных выборах в Конгресс США. Американские СМИ прогнозируют республиканцам фиаско и утрату контроля над Палатой представителей и некоторыми штатами.

Свои прогнозы обнародовали CNN и Reuters.

Прогнозы СМИ

Сообщается, что демократы уже одержали победу как минимум в четырех сенатских гонках в штатах, где президент США Дональд Трамп имел преимущество всего два года назад. Речь идет об Огайо, Техасе, Южной Каролине и Канзасе.

Демократы также лидируют еще в шести штатах и имеют прочные позиции для сохранения своих мандатов. По предварительным подсчетам СМИ, республиканцы рискуют завершить гонку с результатом всего 2 места из 15.

Изменение расстановки сил открывает возможность для Хакима Джеффриса стать первым темнокожим спикером Палаты представителей в истории страны. Для этого ему понадобится победа во время голосования после первого заседания обновленного Конгресса.

В то же время Джина Хинохоса готовится возглавить штат Техас и стать первым латиноамериканским губернатором в его истории. Она может сменить республиканца Грега Эбботта, который занимал этот пост почти 12 лет.

В штате Канзас аналитики прогнозируют победу демократа Адама Гамильтона над сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом. Гамильтон может стать первым сенатором-демократом от этого штата за последние 94 года.

Это не вопрос республиканцев или демократов. Это вопрос человеческого достоинства,

– заявил Адам Гамильтон.

Отмечается, что Гамильтон сумел отразить яростные нападки президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса, которые лично посещали штат и ставили под сомнение его веру и намерения.

Возможное распределение мест в Сенате

The New York Times также пишет, что Демократическая партия опережает Республиканскую на промежуточных выборах в Конгресс. По предварительным данным, в Сенате демократы обеспечили себе 51 место против 39 у соперников, а в Палате представителей – 164 против 100.



Демократы пока преобладают на выборах в США / AP

Демократы отвоевали сенатское кресло в Северной Каролине и удержали позиции в Джорджии и Нью-Гэмпшире. В Джорджии бывшая мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс стала первой темнокожей женщиной-губернатором в истории США, а также первой представительницей демократов на этом посту с 1998 года.

В то же время во Флориде свое место в Сенате сохранили республиканцы: действующая сенатор Эшли Муди одержала победу над представительницей прогрессивного крыла демократов Энджи Никсон.

Совместные подсчеты Reuters и USA Today показывают, что республиканцы существенно утратили позиции по сравнению с победой Трампа на выборах 2024 года. Партия потеряла поддержку почти во всех из примерно 1000 округов, где подсчитаны голоса, а доля ее избирателей там снизилась на 9 процентных пунктов.