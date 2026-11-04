Фиаско Трампа: демократы берут большинство в Палате представителей, – СМИ

Свои прогнозы обнародовали CNN и Reuters.

Adv

популярные видео

Прогнозы СМИ

Сообщается, что демократы уже одержали победу как минимум в четырех сенатских гонках в штатах, где президент США Дональд Трамп имел преимущество всего два года назад. Речь идет об Огайо, Техасе, Южной Каролине и Канзасе.

Демократы также лидируют еще в шести штатах и имеют прочные позиции для сохранения своих мандатов. По предварительным подсчетам СМИ, республиканцы рискуют завершить гонку с результатом всего 2 места из 15.

Изменение расстановки сил открывает возможность для Хакима Джеффриса стать первым темнокожим спикером Палаты представителей в истории страны. Для этого ему понадобится победа во время голосования после первого заседания обновленного Конгресса.

В то же время Джина Хинохоса готовится возглавить штат Техас и стать первым латиноамериканским губернатором в его истории. Она может сменить республиканца Грега Эбботта, который занимал этот пост почти 12 лет.

Реклама

В штате Канзас аналитики прогнозируют победу демократа Адама Гамильтона над сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом. Гамильтон может стать первым сенатором-демократом от этого штата за последние 94 года.

Это не вопрос республиканцев или демократов. Это вопрос человеческого достоинства– заявил Адам Гамильтон.

Отмечается, что Гамильтон сумел отразить яростные нападки президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса, которые лично посещали штат и ставили под сомнение его веру и намерения.

Возможное распределение мест в Сенате

The New York Times также пишет, что Демократическая партия опережает Республиканскую на промежуточных выборах в Конгресс. По предварительным данным, в Сенате демократы обеспечили себе 51 место против 39 у соперников, а в Палате представителей – 164 против 100.

Демократы пока преобладают на выборах в США / AP

Демократы отвоевали сенатское кресло в Северной Каролине и удержали позиции в Джорджии и Нью-Гэмпшире. В Джорджии бывшая мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс стала первой темнокожей женщиной-губернатором в истории США, а также первой представительницей демократов на этом посту с 1998 года.

Реклама

В то же время во Флориде свое место в Сенате сохранили республиканцы: действующая сенатор Эшли Муди одержала победу над представительницей прогрессивного крыла демократов Энджи Никсон.

Совместные подсчеты Reuters и USA Today показывают, что республиканцы существенно утратили позиции по сравнению с победой Трампа на выборах 2024 года. Партия потеряла поддержку почти во всех из примерно 1000 округов, где подсчитаны голоса, а доля ее избирателей там снизилась на 9 процентных пунктов.