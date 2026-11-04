Фіаско Трампа: демократи беруть більшість у Палаті представників, – ЗМІ

Свої прогнози оприлюднили CNN і Reuters.

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Прогнози від медіа

Повідомляється, що демократи вже здобули перемогу щонайменше у чотирьох сенатських перегонах у штатах, де президент США Дональд Трамп мав перевагу лише два роки тому. Мова про Огайо, Техас, Південну Кароліну та Канзас.

Демократи також утримують лідерство ще в шістьох штатах і мають стійкі позиції для збереження своїх мандатів. За попередніми розрахунками ЗМІ, республіканці ризикують завершити перегони з результатом лише 2 місця з 15.

Зміна розставлення сил відкриває можливість для Хакіма Джеффріса стати першим темношкірим спікером Палати представників в історії країни. Для цього йому знадобиться перемога під час голосування після першого засідання оновленого Конгресу.

Водночас Джина Хінохоса готується очолити штат Техас і стати першим латиноамериканським губернатором у його історії. Вона може замінити республіканця Грега Ебботта, який перебував на цій посаді майже 12 років.

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У штаті Канзас аналітики прогнозують перемогу демократа Адама Гамільтона над сенатором-республіканцем Роджером Маршаллом. Гамільтон може стати першим сенатором-демократом від цього штату за останні 94 роки.

Це не питання республіканців чи демократів. Це питання людської гідності– заявив Адам Гамільтон.

Зазначається, що Гамільтон зумів відбити запеклі напади президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса, які особисто відвідували штат і ставили під сумнів його віру та наміри.

Можливий розподіл місць у Сенаті

The New York Times також пише, що демократична партія випереджає республіканську на проміжних виборах до Конгресу. Попередньо, у Сенаті демократи забезпечили собі 51 місце проти 39 у суперників, а в Палаті представників – 164 проти 100.

Демократи поки переважають на виборах в США / AP

Демократи відібрали сенатське крісло в Північній Кароліні та втримали позиції в Джорджії та Нью-Гемпширі. У Джорджії колишня пані мер Атланти Кейша Ланс Боттомс стала першою темношкірою жінкою-губернаторкою в історії США, а також першою представницею демократів на цій посаді з 1998 року.

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Водночас у Флориді своє місце у Сенаті зберегли республіканці: чинна сенаторка Ешлі Муді здобула перемогу над представницею прогресивного крила демократів Енджі Ніксон.

Спільні підрахунки Reuters та USA Today свідчать, що республіканці суттєво втратили позиції порівняно з перемогою Трампа на виборах 2024 року. Партія втратила підтримку майже у всіх із приблизно 1000 округів, де підраховано голоси, а частка її виборців там знизилася на 9 процентних пунктів.