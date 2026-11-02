Пригрозил стать "мистером Вето": Трамп предположил поражение республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп не исключает, что республиканцы могут утратить контроль над Конгрессом после промежуточных выборов. Американский лидер уже рассказал, как будет действовать, если большинство получат демократы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Почему Трамп заговорил о "мистере Вето"?

Президент США заявил, что в случае победы демократов ему, вероятно, придется активно использовать право вето, чтобы блокировать принятые Конгрессом законопроекты.

По словам Трампа, такая тактика в конечном итоге заставит его политических оппонентов договариваться с ним.

Они присылают законопроекты, а вы налагаете вето. В конце концов, через месяц или два, когда все законопроекты будут ветированы, а это, как вы понимаете, просто пустая трата времени, они придут к вам и заключат соглашение,

– заявил американский президент.

Трамп предположил, что при таком развитии событий он может превратиться в "мистера Вето".

Каковы шансы демократов победить на выборах?

По данным Bloomberg, большинство опросов показывают, что у демократов есть хорошие шансы завоевать три дополнительных места в Палате представителей, необходимых для установления контроля над ней.

В то же время партия все увереннее рассчитывает на успех в Сенате. В семи избирательных гонках результаты опросов показывают незначительный разрыв между кандидатами.

Впрочем, республиканские стратеги утверждают, что их внутренние исследования демонстрируют более конкурентную ситуацию, а результаты многих ключевых гонок остаются неопределенными.

Сам Трамп продолжает активно агитировать за республиканцев, в частности в штатах, которые традиционно поддерживали партию. Однако на этот раз ее позиции ослабляют опасения избирателей по поводу высокой стоимости жизни и войны в Иране.

Несмотря на это, президент США продолжает называть американскую экономику лучшей в истории и утверждает, что социологические опросы неверно отражают уровень поддержки республиканцев.

Ранее 24 Канал писал, что после промежуточных выборов в США Трамп может столкнуться с проблемами даже внутри Республиканской партии. По словам общественного и политического деятеля Юрия Рашкина, после голосования 3 ноября часть республиканцев может перестать безоговорочно поддерживать решения президента. Особенно сложным для Трампа может стать переходный период до 3 января, когда новоизбранный Конгресс приступит к работе.