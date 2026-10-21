Трамп опасается поражения республиканцев на выборах в США: чем это ему грозит

Победа демократов на выборах в Конгресс США может стать серьезной проблемой для президента США Дональда Трампа. Звучат разные прогнозы, но многие предсказывают поражение республиканцев, по крайней мере в Палате представителей.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, сейчас все действия Дональда Трампа направлены на выборы в Конгресс. Отсюда и пошла имитация бурного переговорного процесса и подыгрывание России.

Прогнозы для Трампа неутешительны

Как подчеркнул Романюк, позиции Республиканской партии перед выборами крайне шаткие. Опросы показывают с вероятностью до 96%, что республиканцы потеряют Палату представителей, где получат лишь 196–199 мандатов против 236–239 у демократов.

Что касается Сената, то тут есть вопросы. На данный момент демократам прогнозируют 51–52 места против 48–49 у республиканцев. Однако ситуация еще может измениться.

В случае победы демократов в обеих палатах в администрации Трампа однозначно начнутся проблемы. Их сразу же начнут допрашивать конгрессмены.

Буквально один–два округа могут переломить все будущее Трампа и его команды. Кушнера, Виткоффа, Хегсета, Бессента будут вызывать на допрос в сенатские комитеты, где они будут давать показания. Того же Кушнера могут обвинить в том, что он занимался дипломатической работой, которая ему не свойственна, и вмешивался в миротворческий процесс,

– сказал Романюк.

Чего ожидать от выборов в США: смотрите видео 24 Канала