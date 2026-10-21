Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, сейчас все действия Дональда Трампа направлены на выборы в Конгресс. Отсюда и пошла имитация бурного переговорного процесса и подыгрывание России.
Прогнозы для Трампа неутешительны
Как подчеркнул Романюк, позиции Республиканской партии перед выборами крайне шаткие. Опросы показывают с вероятностью до 96%, что республиканцы потеряют Палату представителей, где получат лишь 196–199 мандатов против 236–239 у демократов.
Что касается Сената, то тут есть вопросы. На данный момент демократам прогнозируют 51–52 места против 48–49 у республиканцев. Однако ситуация еще может измениться.
В случае победы демократов в обеих палатах в администрации Трампа однозначно начнутся проблемы. Их сразу же начнут допрашивать конгрессмены.
Буквально один–два округа могут переломить все будущее Трампа и его команды. Кушнера, Виткоффа, Хегсета, Бессента будут вызывать на допрос в сенатские комитеты, где они будут давать показания. Того же Кушнера могут обвинить в том, что он занимался дипломатической работой, которая ему не свойственна, и вмешивался в миротворческий процесс,
– сказал Романюк.
Чего ожидать от выборов в США: смотрите видео 24 Канала
Ситуация с дизельным топливом – это еще один "спектакль", который разыгрывает Трамп, чтобы повысить свои рейтинги и рейтинги республиканцев. В США достаточно дизеля, и они экспортируют его по всему миру.
США производят слишком много дизельного топлива и продают его повсюду. Все это игра, чтобы республиканцы хотя бы смогли сохранить за собой одну палату в Конгрессе,
– отметил Романюк.
Добавим, что вечером 20 октября Трамп вновь угрожал Украине и хвалил Кремль. Он даже убежден, что Россия могла бы захватить Киев за несколько часов в начале полномасштабной войны. Однако один из российских генералов якобы направил колонну техники в грязь, где она застряла. Президент США полностью убежден в этом.