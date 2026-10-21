Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. За його словами, зараз усі дії Дональда Трампа спрямовані під вибори до Конгресу. Звідси й пішла імітація бурхливого переговорного процесу та підігрування Росії.
Прогнози для Трампа невтішні
Як наголосив Романюк, позиції Республіканської партії перед виборами вкрай хиткі. Опитування демонструють з імовірністю до 96%, що республіканці втратять Палату представників, де здобудуть лише 196 – 199 мандатів проти 236 – 239 у демократів.
Щодо Сенату є питання. Наразі демократам віддають 51 – 52 місця проти 48 – 49 у республіканців. Однак ситуація ще може змінитися.
У разі перемоги демократів в обох палатах в адміністрації Трампа однозначно почнуться проблеми. Їх одразу почнуть допитувати конгресмени.
Буквально один – два округи можуть переламати все майбутнє Трампа і його команди. Кушнера, Віткоффа, Гегсета, Бессента викликатимуть на допит до сенатських комітетів, де вони будуть давати свідчення. Того ж Кушнера можуть звинуватити в тому, що він займався дипломатичною роботою, яка йому непритаманна, та втручався в миротворчий процес,
– сказав Романюк.
Чого очікувати від виборів у США: дивіться відео 24 Каналу
Ситуація з дизельним пальним – це ще один "спектакль", який розігрує Трамп, щоб підвищити свій рейтинг і рейтинг республіканців. У США достатньо дизелю, і вони його експортують по всьому світу.
США виготовляють занадто багато дизелю і продають його всюди. Все це гра, щоб республіканці принаймні змогли зберегти за собою одну палату в Конгресі,
– зауважив Романюк.
Додамо, ввечері 20 жовтня Трамп знову видав низку погроз у бік України та розхвалював Кремль. Він навіть переконаний, що Росія могла б захопити Київ за кілька годин на початку повномасштабної війни. Однак один з російських генералів буцімто звернув колону техніки на багнюку, де вона застрягла. Президент США повністю переконаний у цьому.