Ці та інші заявив він зробив у Білому домі під час спілкування із журналістами 20 жовтня.
Що сказав Трамп
Трамп заявив, що між Путіним і Зеленським існує величезна ненависть. Саме начебто через це їм не вдалося укласти угоду. Трамп заявив, що у США хочуть, щоб Зеленський уклав угоду, бо "американські платники податків втомилися" від допомоги Україні: За ці роки ми надали Україні, мабуть, більше коштів, ніж будь-хто інший — сотні мільярдів доларів. Натомість ми не отримали нічого. Не думаю, що люди Зеленського й далі це терпітимуть. Йому потрібно укласти угоду, Він додав, що Зеленський міг укласти "вигідну угоду" ще в березні 2025 року. Він міг укласти значно кращу угоду, ніж та, яку він може укласти зараз, Ми дали Україні 350 мільярдів доларів. І я наполягав на тому, щоб отримати щось натомість за ці гроші – і ми отримали дуже велику ділянку землі, рідкісноземельні метали та дещо інше. Подивимося, чого це зрештою варте, Трамп шокований, що "щомісяця гинуть тисячі солдатів". Це найшаленіша річ, про яку я коли-небудь чув, Трамп заявив, що росіяни мали тисячу танків, що рухалися бетонною дорогою, і вони дісталися б України за 4 години, рухаючись із максимальною для танків швидкістю. Але цього не сталося через "дурного генерала": Їх ніщо не могло зупинити. Війна закінчилася б за один день. І цей дуже дурний генерал – гадки не маю, хто він такий. Сумніваюся, що він узагалі ще живий. Він вирішив звернути праворуч, на сільськогосподарські угіддя, потім повернути ліворуч і рушити на Київ – замість того, щоб залишатися на шосе (бетонній дорозі, цілком придатній для руху), де вони чудово просувалися. Минуло б три з половиною – чотири години, і вся війна закінчилася б. Але в підсумку вони просто застрягли в багнюці. Україна має сама захотіти укласти угоду, адже Сполучені Штати витратили величезні кошти, Європа також витратила величезні кошти – і Європа вже від цього втомилася. Якщо вони не домовляться, то, на мою думку, ситуація зрештою стане – справді стане – лише гіршою, Цинічно Трамп прокоментував й російські обстріли мирних жителів в Україні: Нанесли удар по якомусь місту чи щось подібне, але в основному гинуть військові. Американський президент заявив, що США надали Україні величезні обсяги допомоги. Натомість ми отримали абсолютно нічого, крім горя, смертей і величезних фінансових втрат, Трамп заявив, що Україна "має прагнути врегулювати цю війну". Зеленський має прагнути врегулювати цю війну; якщо ж ні – гадаю, це призведе до дуже поганих наслідків, Росіяни продовжують рухатися вперед. У них необмежений людський ресурс… Росія – величезна країна. Україна – ні, Росія – це велика машина. Вона просто невпинно просувається вперед – саме це вона й зробила. Вона захопила дуже велику територію,
– знову повторив американський президент.
– додав Трамп.
– цинічно додав американський президент.
– сказав він.
– заявив Трамп.
– бідкається Трамп.
– сказав він.
– Трамп.
– заявив Трамп.
Трамп заявив, що між Путіним і Зеленським існує величезна ненависть. Саме начебто через це їм не вдалося укласти угоду.
Трамп заявив, що у США хочуть, щоб Зеленський уклав угоду, бо "американські платники податків втомилися" від допомоги Україні:
За ці роки ми надали Україні, мабуть, більше коштів, ніж будь-хто інший — сотні мільярдів доларів. Натомість ми не отримали нічого.
Не думаю, що люди Зеленського й далі це терпітимуть. Йому потрібно укласти угоду,
Він додав, що Зеленський міг укласти "вигідну угоду" ще в березні 2025 року.
Він міг укласти значно кращу угоду, ніж та, яку він може укласти зараз,
Ми дали Україні 350 мільярдів доларів. І я наполягав на тому, щоб отримати щось натомість за ці гроші – і ми отримали дуже велику ділянку землі, рідкісноземельні метали та дещо інше. Подивимося, чого це зрештою варте,
Трамп шокований, що "щомісяця гинуть тисячі солдатів".
Це найшаленіша річ, про яку я коли-небудь чув,
Трамп заявив, що росіяни мали тисячу танків, що рухалися бетонною дорогою, і вони дісталися б України за 4 години, рухаючись із максимальною для танків швидкістю. Але цього не сталося через "дурного генерала":
Їх ніщо не могло зупинити. Війна закінчилася б за один день. І цей дуже дурний генерал – гадки не маю, хто він такий. Сумніваюся, що він узагалі ще живий. Він вирішив звернути праворуч, на сільськогосподарські угіддя, потім повернути ліворуч і рушити на Київ – замість того, щоб залишатися на шосе (бетонній дорозі, цілком придатній для руху), де вони чудово просувалися. Минуло б три з половиною – чотири години, і вся війна закінчилася б. Але в підсумку вони просто застрягли в багнюці.
Україна має сама захотіти укласти угоду, адже Сполучені Штати витратили величезні кошти, Європа також витратила величезні кошти – і Європа вже від цього втомилася. Якщо вони не домовляться, то, на мою думку, ситуація зрештою стане – справді стане – лише гіршою,
Цинічно Трамп прокоментував й російські обстріли мирних жителів в Україні:
Нанесли удар по якомусь місту чи щось подібне, але в основному гинуть військові.
Американський президент заявив, що США надали Україні величезні обсяги допомоги.
Натомість ми отримали абсолютно нічого, крім горя, смертей і величезних фінансових втрат,
Трамп заявив, що Україна "має прагнути врегулювати цю війну".
Зеленський має прагнути врегулювати цю війну; якщо ж ні – гадаю, це призведе до дуже поганих наслідків,
Росіяни продовжують рухатися вперед. У них необмежений людський ресурс… Росія – величезна країна. Україна – ні,
Росія – це велика машина. Вона просто невпинно просувається вперед – саме це вона й зробила. Вона захопила дуже велику територію,