Эти и другие заявления он сделал в Белом доме 20 октября.
Что сказал Трамп
Трамп заявил, что между Путиным и Зеленским царит огромная ненависть. Именно по этому поводу, по-видимому, им не удалось заключить соглашение. Трамп заявил, что в США хотят, чтобы Зеленский заключил соглашение, потому что "американские налогоплательщики устали" от помощи Украине: За эти годы мы предоставили Украине, пожалуй, больше средств, чем кто-либо другой – сотни миллиардов долларов. Взамен мы не получили ничего. Не думаю, что люди Зеленского будут и дальше это терпеть. Ему нужно заключить соглашение, Он добавил, что Зеленский мог заключить "выгодную сделку" еще в марте 2025 года. Он мог заключить гораздо более выгодное соглашение, чем то, которое он может заключить сейчас, Мы выделили Украине 350 миллиардов долларов. И я настаивал на том, чтобы получить что-то взамен за эти деньги – и мы получили очень большой участок земли, редкоземельные металлы и кое-что еще. Посмотрим, чего это в конечном итоге стоит, Трамп потрясен тем, что "каждый месяц гибнут тысячи солдат". Это самая безумная вещь, о которой я когда-либо слышал, Трамп заявил, что у россиян было тысяча танков, которые двигались по бетонной дороге, и они добрались бы до Украины за 4 часа, двигаясь с максимальной для танков скоростью. Но этого не произошло из-за "глупого генерала": Их ничто не могло остановить. Война закончилась бы за один день. И этот очень глупый генерал – понятия не имею, кто он такой. Сомневаюсь, что он вообще еще жив. Он решил свернуть направо, на сельскохозяйственные угодья, затем повернуть налево и двинуться на Киев – вместо того, чтобы оставаться на шоссе (бетонной дороге, вполне пригодной для движения), где они прекрасно продвигались. Прошло бы три с половиной – четыре часа, и вся война закончилась бы. Но в итоге они просто застряли в грязи. Украина должна сама захотеть заключить соглашение, ведь Соединенные Штаты потратили огромные средства, Европа также потратила огромные средства – и Европа уже устала от этого. Если они не договорится, то, по моему мнению, ситуация в конечном итоге станет – действительно станет – только хуже, Трамп цинично прокомментировал и российские обстрелы мирных жителей в Украине: Нанесли удар по какому-то городу или что-то в этом роде, но в основном гибнут военные. Американский президент заявил, что США оказали Украине огромную помощь. Взамен мы получили абсолютно ничего, кроме горя, смертей и огромных финансовых потерь, Трамп заявил, что Украина "должна стремиться урегулировать эту войну". Зеленский должен стремиться урегулировать эту войну; если же нет – думаю, это приведет к очень плохим последствиям, Россияне продолжают продвигаться вперед. У них неограниченный человеческий ресурс… Россия – огромная страна. Украина – нет, Россия – это большая машина. Она просто неуклонно движется вперед – именно это она и сделала. Она захватила очень обширную территорию,
– вновь повторил американский президент.
– добавил Трамп.
– цинично добавил американский президент.
– сказал он.
– заявил Трамп.
– сетует Трамп.
– сказал он.
– Трамп.
– заявил Трамп.
Трамп заявил, что между Путиным и Зеленским царит огромная ненависть. Именно по этому поводу, по-видимому, им не удалось заключить соглашение.
Трамп заявил, что в США хотят, чтобы Зеленский заключил соглашение, потому что "американские налогоплательщики устали" от помощи Украине:
За эти годы мы предоставили Украине, пожалуй, больше средств, чем кто-либо другой – сотни миллиардов долларов. Взамен мы не получили ничего.
Не думаю, что люди Зеленского будут и дальше это терпеть. Ему нужно заключить соглашение,
Он добавил, что Зеленский мог заключить "выгодную сделку" еще в марте 2025 года.
Он мог заключить гораздо более выгодное соглашение, чем то, которое он может заключить сейчас,
Мы выделили Украине 350 миллиардов долларов. И я настаивал на том, чтобы получить что-то взамен за эти деньги – и мы получили очень большой участок земли, редкоземельные металлы и кое-что еще. Посмотрим, чего это в конечном итоге стоит,
Трамп потрясен тем, что "каждый месяц гибнут тысячи солдат".
Это самая безумная вещь, о которой я когда-либо слышал,
Трамп заявил, что у россиян было тысяча танков, которые двигались по бетонной дороге, и они добрались бы до Украины за 4 часа, двигаясь с максимальной для танков скоростью. Но этого не произошло из-за "глупого генерала":
Их ничто не могло остановить. Война закончилась бы за один день. И этот очень глупый генерал – понятия не имею, кто он такой. Сомневаюсь, что он вообще еще жив. Он решил свернуть направо, на сельскохозяйственные угодья, затем повернуть налево и двинуться на Киев – вместо того, чтобы оставаться на шоссе (бетонной дороге, вполне пригодной для движения), где они прекрасно продвигались. Прошло бы три с половиной – четыре часа, и вся война закончилась бы. Но в итоге они просто застряли в грязи.
Украина должна сама захотеть заключить соглашение, ведь Соединенные Штаты потратили огромные средства, Европа также потратила огромные средства – и Европа уже устала от этого. Если они не договорится, то, по моему мнению, ситуация в конечном итоге станет – действительно станет – только хуже,
Трамп цинично прокомментировал и российские обстрелы мирных жителей в Украине:
Нанесли удар по какому-то городу или что-то в этом роде, но в основном гибнут военные.
Американский президент заявил, что США оказали Украине огромную помощь.
Взамен мы получили абсолютно ничего, кроме горя, смертей и огромных финансовых потерь,
Трамп заявил, что Украина "должна стремиться урегулировать эту войну".
Зеленский должен стремиться урегулировать эту войну; если же нет – думаю, это приведет к очень плохим последствиям,
Россияне продолжают продвигаться вперед. У них неограниченный человеческий ресурс… Россия – огромная страна. Украина – нет,
Россия – это большая машина. Она просто неуклонно движется вперед – именно это она и сделала. Она захватила очень обширную территорию,