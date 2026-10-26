25 октября в Болгарии состоялись президентские выборы. Во второй тур прошли два кандидата – пророссийский и проукраинский.

На данный момент подсчитано уже 99 процентов бюллетеней. Об этом сообщает БТА.

Кто будет бороться за президентское кресло в Болгарии?

Во втором туре, который состоится 1 ноября, будут соревноваться Илияна Йотова, набравшая 34,699% голосов, и Андрей Гюров – у него 31,984% голосов.

Разница между двумя лидерами президентской гонки составила около 2,72 процентных пункта.

Согласно конституции Болгарии, для победы в первом туре кандидат должен набрать более половины действительных голосов. При этом проголосовать должны более 50% избирателей, имеющих право голоса.

Если этого не произошло, в течение семи дней проводится второй тур. В нем соревнуются два претендента, набравшие наибольшее количество голосов.

Напомним, что Илиана Йотова временно исполняет обязанности президента. Она продолжает политический курс Румена Радева, вице-президентом которой она стала еще во время его первого президентского срока в 2017 году.

Ее победа может усилить влияние Радева на исполнительную и законодательную ветви власти в Болгарии.

Андрей Гюров – бывший исполняющий обязанности премьер-министра с опытом работы в экономической сфере. Во время своего краткого пребывания в должности он подписал соглашение о безопасности между Болгарией и Украиной. Также вместе с главным комиссаром МВД Георгием Кандевым он организовал парламентские выборы, которые называли одними из самых прозрачных за последние годы.

Гюров критикует болгарские власти за шаги, направленные против Украины, действия, ослабляющие единство ЕС, и поддержку России.