Наразі вже підраховано 99 відсотків бюлетнів. Про це повідомляє БТА.

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Хто змагатиметься за президентство у Болгарії?

У другому турі, який відбудеться 1 листопада, змагатимуться Іліяна Йотова, яка набрала 34,699% голосів та Андрей Гюров – у нього 31,984% голосів.

Розрив між двома лідерами президентських перегонів становив близько 2,72 відсоткового пункту.

За конституцією Болгарії, для перемоги в першому турі кандидат має отримати понад половину дійсних голосів. Водночас проголосувати повинні більш як 50% виборців, які мають право голосу.

Якщо цього не сталося, протягом семи днів проводять другий тур. У ньому змагаються двоє претендентів, які набрали найбільше голосів.

Нагадаємо, що Іліяна Йотова тимчасово виконує обов'язки президента. Вона продовжує політичний курс Румена Радева, віцепрезиденткою якого вона стала ще під час його першого президентського терміну у 2017 році.

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Її перемога може посилити вплив Радева на виконавчу та законодавчу гілки влади в Болгарії.

Андрей Гюров – колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра з досвідом роботи в економічній сфері. Під час свого короткого перебування на посаді він підписав безпекову угоду між Болгарією та Україною. Також разом із головним комісаром МВС Георгі Кандевим він організував парламентські вибори, які називали одними з найпрозоріших за останні роки.

Гюров критикує болгарську владу за кроки проти України, дії, що послаблюють єдність ЄС, і підтримку Росії.