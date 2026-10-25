Приверженка России лидирует на выборах в Болгарии, но предстоит еще второй тур

Об этом стало известно по данным экзит-пола Alpha Research.

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Что известно о выборах в Болгарии?

По состоянию на 19:00 по местному времени Илиана Йотова набрала 35,3% голосов. Андрей Гюров занял второе место с результатом 32,4%. Третьим стал Костадин Костадинов, лидер пророссийской ультраправой партии "Возрождение", набравший 12,6%.

В течение дня разрыв между Йотовой и Гюровым сокращался. По данным того же экзит-пола, по состоянию на 12:30 у Йотовой было 35,9%, а у Гюрова – 30,8%.

Илияна Йотова была вице-президентом Болгарии при президентстве Румена Радева, а после него начала исполнять обязанности главы государства. Ее победа может укрепить политические позиции Радева и его команды.

Андрей Гюров – бывший исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии. Во время своего пребывания в должности он подписал соглашение о безопасности между Болгарией и Украиной и критиковал действия, которые наносят ущерб поддержке Киева и единству Европейского Союза.

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В то же время предварительные результаты экзит-пола еще не являются официальными итогами голосования.

Какова была явка на выборах?

По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, по состоянию на 16:00 явка составила 16,04%. Для сравнения: во время президентских выборов 2021 года к этому же времени проголосовали 24,12% избирателей.

Самую высокую явку зафиксировали в 23-м избирательном округе Софии – 25,9%, а самую низкую – в округе Кирджали, где проголосовали 6,77% избирателей.

Также во время голосования возникли технические проблемы: 23 машины для голосования перестали работать, поэтому на соответствующих участках перешли на бумажные бюллетени.

Второй тур президентских выборов в Болгарии запланирован на 1 ноября 2026 года.

Напомним, в Сербии 25 октября начались досрочные парламентские выборы. Главное противостояние разворачивается между партией бывшего президента Александара Вучича и студенческим движением.