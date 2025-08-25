Канцлер Германии Фридрих Мерц, возглавляющий Христианско-демократический союз, рассматривает возможность выдвижения на пост федерального президента в 2027 году действующей главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Список потенциальных кандидатов короткий.

Мерц высказался, что следующим президентом может быть женщина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

Кто может стать федеральным президентом Германии?

Во время дня открытых дверей в ведомстве канцлера Мерца спросили, может ли в 2027 году впервые президентом страны стать женщина. На что он ответил: "Это было бы хорошо".

По информации источников, среди возможных претенденток рассматривают ограниченный круг политиков: президента Бундестага Юлию Клёкнер, министра по делам семьи Карин Прин и главу парламента Баварии Ильзе Айгнер. Однако в последнее время в политических кругах активно обсуждается вариант с фон дер Ляйен, которая также принадлежит к ХДС.

Фон дер Ляйен в конце 2024 года начала второй срок во главе Еврокомиссии. Ко времени президентских выборов в феврале 2027-го она отработает уже более половины этого мандата.

Как отмечает Spiegel, ее кандидатура имеет ряд преимуществ: фон дер Ляйен получила международное признание благодаря "Зеленому курсу" и поддержке Украины, а переход на президентскую должность не воспринимался бы как понижение. К тому же, она в очередной раз стала бы "первой" – первой женщиной-министром обороны, первой руководительницей Еврокомиссии и потенциально первой федеральной президенткой Германии.

Для партии Мерца это также было бы символическим достижением: после того, как ХДС дала стране первую женщину-канцлера, она могла бы выдвинуть и первого президента.

Справка: Должность президента Германии в основном имеет представительский характер: он выступает от имени страны за рубежом, аккредитует дипломатов и может применять право помилования.

Нынешний президент Франк-Вальтер Штайнмайер находится на второй каденции - его избирали в 2017-м и повторно в 2022-м году.

