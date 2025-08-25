Мерц высказался, что следующим президентом может быть женщина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

Кто может стать федеральным президентом Германии?

Во время дня открытых дверей в ведомстве канцлера Мерца спросили, может ли в 2027 году впервые президентом страны стать женщина. На что он ответил: "Это было бы хорошо".

По информации источников, среди возможных претенденток рассматривают ограниченный круг политиков: президента Бундестага Юлию Клёкнер, министра по делам семьи Карин Прин и главу парламента Баварии Ильзе Айгнер. Однако в последнее время в политических кругах активно обсуждается вариант с фон дер Ляйен, которая также принадлежит к ХДС.

Фон дер Ляйен в конце 2024 года начала второй срок во главе Еврокомиссии. Ко времени президентских выборов в феврале 2027-го она отработает уже более половины этого мандата.

Как отмечает Spiegel, ее кандидатура имеет ряд преимуществ: фон дер Ляйен получила международное признание благодаря "Зеленому курсу" и поддержке Украины, а переход на президентскую должность не воспринимался бы как понижение. К тому же, она в очередной раз стала бы "первой" – первой женщиной-министром обороны, первой руководительницей Еврокомиссии и потенциально первой федеральной президенткой Германии.

Для партии Мерца это также было бы символическим достижением: после того, как ХДС дала стране первую женщину-канцлера, она могла бы выдвинуть и первого президента.

Справка: Должность президента Германии в основном имеет представительский характер: он выступает от имени страны за рубежом, аккредитует дипломатов и может применять право помилования.

Нынешний президент Франк-Вальтер Штайнмайер находится на второй каденции - его избирали в 2017-м и повторно в 2022-м году.

