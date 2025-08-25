Мерц висловився, що наступною президенткою може бути жінка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

Дивіться також Міжнародні кордони не можна змінювати силою, – фон дер Ляєн

Хто може стати федеральним президентом Німеччини?

Під час дня відкритих дверей у відомстві канцлера Мерца запитали, чи може у 2027 році вперше президентом країни стати жінка. На що він відповів: "Це було б добре".

За інформацією джерел, серед можливих претенденток розглядають обмежене коло політиків: президентку Бундестагу Юлію Кльокнер, міністерку у справах сім’ї Карін Прін та очільницю парламенту Баварії Ільзе Айгнер. Однак останнім часом у політичних колах активно обговорюється варіант із фон дер Ляєн, яка також належить до ХДС.

Фон дер Ляєн наприкінці 2024 року розпочала другий термін на чолі Єврокомісії. До часу президентських виборів у лютому 2027-го вона відпрацює вже понад половину цього мандату.

Як зазначає Spiegel, її кандидатура має низку переваг: фон дер Ляєн здобула міжнародне визнання завдяки "Зеленому курсу" та підтримці України, а перехід на президентську посаду не сприймався би як пониження. До того ж, вона вкотре стала би "першою" – першою жінкою-міністеркою оборони, першою очільницею Єврокомісії та потенційно першою федеральною президенткою Німеччини.

Для партії Мерца це також було б символічним здобутком: після того, як ХДС дала країні першу жінку-канцлера, вона могла б висунути й першу президентку.

Довідка: Посада президента Німеччини здебільшого має представницький характер: він виступає від імені країни за кордоном, акредитує дипломатів та може застосовувати право помилування.

Нинішній президент Франк-Вальтер Штайнмаєр перебуває на другій каденції — його обирали у 2017-му та повторно в 2022-му році.

Останні заяви Фрідріха Мерца