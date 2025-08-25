Фон дер Ляєн можуть висунути на пост президентки Німеччини, – Spiegel
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розглядає можливість висунення Урсули фон дер Ляєн на посаду федерального президента у 2027 році, серед потенційних кандидаток також є Юлія Кльокнер, Карін Прін та Ільзе Айгнер.
- Фон дер Ляєн має низку переваг, зокрема міжнародне визнання завдяки "Зеленому курсу" та підтримці України, а для ХДС це було б символічним здобутком, висунувши першу жінку-президентку.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який очолює Християнсько-демократичний союз, розглядає можливість висунення на посаду федерального президента у 2027 році чинної глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Список потенційних кандидатів короткий.
Мерц висловився, що наступною президенткою може бути жінка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.
Дивіться також Міжнародні кордони не можна змінювати силою, – фон дер Ляєн
Хто може стати федеральним президентом Німеччини?
Під час дня відкритих дверей у відомстві канцлера Мерца запитали, чи може у 2027 році вперше президентом країни стати жінка. На що він відповів: "Це було б добре".
За інформацією джерел, серед можливих претенденток розглядають обмежене коло політиків: президентку Бундестагу Юлію Кльокнер, міністерку у справах сім’ї Карін Прін та очільницю парламенту Баварії Ільзе Айгнер. Однак останнім часом у політичних колах активно обговорюється варіант із фон дер Ляєн, яка також належить до ХДС.
Фон дер Ляєн наприкінці 2024 року розпочала другий термін на чолі Єврокомісії. До часу президентських виборів у лютому 2027-го вона відпрацює вже понад половину цього мандату.
Як зазначає Spiegel, її кандидатура має низку переваг: фон дер Ляєн здобула міжнародне визнання завдяки "Зеленому курсу" та підтримці України, а перехід на президентську посаду не сприймався би як пониження. До того ж, вона вкотре стала би "першою" – першою жінкою-міністеркою оборони, першою очільницею Єврокомісії та потенційно першою федеральною президенткою Німеччини.
Для партії Мерца це також було б символічним здобутком: після того, як ХДС дала країні першу жінку-канцлера, вона могла б висунути й першу президентку.
Довідка: Посада президента Німеччини здебільшого має представницький характер: він виступає від імені країни за кордоном, акредитує дипломатів та може застосовувати право помилування.
Нинішній президент Франк-Вальтер Штайнмаєр перебуває на другій каденції — його обирали у 2017-му та повторно в 2022-му році.
Останні заяви Фрідріха Мерца
- Канцлер Німеччини заявив, що дипломатичні зусилля для закінчення війни в Україні лише на початковій стадії, він порівняв їх з подоланням 200 метрів з 10 кілометрів.
- Він також заявив, що вимоги Росії щодо територіальних поступок з боку України неприпустимі та порівняв їх з вимогою віддати Флориду.