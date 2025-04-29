Выборы в Канаде: Карни выступил с победной речью, его соперник признал поражение

В Канаде состоялись досрочные парламентские выборы. Лидер либералов Карни уже выступил с победной речью, тогда как его соперник Пуалевр уже признал поражение.

В победной речи Карни вспомнил посягательства Трампа на Канаду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times и BBC.

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Результаты выборов в Канаде

28 апреля в Канаде состоялись досрочные парламентские выборы, где главными соперниками являются Либеральная и Консервативная партии. По данным СМИ, лидировала Либеральная партия, которую возглавляет действующий премьер Марк Карни.

Он сумел победить своего соперника Пьера Паульевра и занять пост премьер-министра.

Либеральная партия теперь побеждает и на парламентских выборах. Впрочем, большинство в парламенте, похоже, партии достичь не удалось.

Предварительные результаты выборов свидетельствуют, что либералы получат около 168 мест в парламенте, а для большинства нужно 172.



Инфографика результатов выборов в Канаде / BBC

Марк Карни уже выступил с победной речью в Оттаве. В ней он вспомнил посягательства Трампа на канадский суверенитет и заявил, что не позволит американскому президенту "сломать" Канаду.

Между тем лидер консерваторов Пьер Пуалевр, который был главным соперником Карни, признал свое поражение и заявил, что были получены "болезненные уроки".