Выборы в Канаде: Карни выступил с победной речью, его соперник признал поражение
- Либеральная партия во главе с Марком Карни победила на досрочных парламентских выборах в Канаде, но, вероятно, не получила большинства в парламенте.
- Лидер консерваторов Пьер Пуалевр признал поражение, а Карни в своей речи упомянул о посягательстве Трампа на канадский суверенитет.
- Либералы, по предварительным данным, получат около 168 мест в парламенте, что не дотягивает до необходимых 172 для большинства.
В Канаде состоялись досрочные парламентские выборы. Лидер либералов Карни уже выступил с победной речью, тогда как его соперник Пуалевр уже признал поражение.
В победной речи Карни вспомнил посягательства Трампа на Канаду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times и BBC.
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Результаты выборов в Канаде
28 апреля в Канаде состоялись досрочные парламентские выборы, где главными соперниками являются Либеральная и Консервативная партии. По данным СМИ, лидировала Либеральная партия, которую возглавляет действующий премьер Марк Карни.
Он сумел победить своего соперника Пьера Паульевра и занять пост премьер-министра.
Либеральная партия теперь побеждает и на парламентских выборах. Впрочем, большинство в парламенте, похоже, партии достичь не удалось.
Предварительные результаты выборов свидетельствуют, что либералы получат около 168 мест в парламенте, а для большинства нужно 172.
Инфографика результатов выборов в Канаде / BBC
Марк Карни уже выступил с победной речью в Оттаве. В ней он вспомнил посягательства Трампа на канадский суверенитет и заявил, что не позволит американскому президенту "сломать" Канаду.
Между тем лидер консерваторов Пьер Пуалевр, который был главным соперником Карни, признал свое поражение и заявил, что были получены "болезненные уроки".