Россия же может настаивать на возвращении такого требования. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

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Трамп больше не требует выборов в Украине

Требование о проведении новых выборов в Украине исчезло из риторики США в обсуждении мирного соглашения, говорят европейские дипломаты.

Дипломаты говорят, что это требование, которое ранее звучало как потенциальное условие, тихо исчезло из риторики США,

– говорится в материале.

Россия же, как утверждают источники, все еще может настаивать на таком условии мирного договора.

Тем временем в Украине готовится законодательство для проведения послевоенных выборов, которые требуют отдельного законодательного акта, поскольку не подпадают под существующие категории Конституции.

По словам Председателя Верховной Рады Стефанчука, после завершения военного положения Украина сможет начать подготовку к выборам, но это потребует разработки новых законодательных норм, поскольку постчерговые выборы не подпадают под имеющиеся категории Конституции.