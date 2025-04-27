Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес в эфире телемарафона заявил, что в Вашингтоне имеют полностью искаженное представление о том, что происходит на фронте, передает 24 Канал.

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Украина не должна соглашаться на плохое соглашение

Генерал-лейтенант убежден, что позиции Украины на фронте достаточно сильны для того, чтобы между плохим соглашением, в котором требуют отдать территории, и продолжением боевых действий, пока выбрать второе.

У Украины точно непроигрышные позиции на фронте. Почему же тогда на вас давят, чтобы вы согласились на откровенно плохие условия? Вы же не верите, что россияне такие честные, что они не нападут снова? Конечно же, нет. Я думаю, что первые лица в Киеве все это прекрасно понимают,

– сказал Ходжес.

Он считает, что на этом этапе у Украины нет никаких причин "выбрать эту плохую сделку, которая предусматривает и потерю суверенитета, и создание угрозы в будущем, и возможность для России получить то, что она хочет".

По его словам, Россия все равно не будет придерживаться никаких соглашений, если ее не заставить.

Бегите от любого соглашения, при котором Россия будет забирать украинскую территорию, и которое утверждает, что Украина никогда не будет в НАТО,

– призвал генерал-лейтенант.