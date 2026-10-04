На выборах в Латвии побеждают проевропейские партии, поддерживающие Украину, – экзит-полы
В субботу, 3 октября, в Латвии прошли парламентские выборы. По данным экзит-полов, лидирует правоцентристская партия "Объединенный список" премьер-министра Андриса Кулбергса с результатом 35,6 % голосов.
Такой результат свидетельствует о том, что страна сохраняет проевропейский и проукраинский курс. Об этом сообщает LSM.
Что известно о предварительных результатах?
Нынешний глава правительства Андрис Кулбергс, вступивший в должность лишь в мае, положительно оценил предварительные итоги голосования. Отметим, что политик выступает за продолжение поддержки Украины и сохранение оборонных расходов на уровне 5% ВВП.
Это еще не конец, но результат выше, чем ожидалось. Это означает, что люди действительно стремятся к переменам,
– заявил Кулбергс.
Несмотря на успех партии действующего премьера, нынешняя правящая коалиция в своем нынешнем составе не сохранится, поскольку одна из политических сил пока не преодолевает избирательный барьер. В то же время в стране существенно укрепили свои позиции популистские партии, ориентировавшиеся на решение внутренних социально-экономических проблем.
Второе место с результатом 11,3% заняла популистская партия "Латвия на первом месте" под руководством бизнесмена Айнарса Шлесерса, которая может оказаться приемлемым партнером для формирования новой коалиции.
Третье место заняла проевропейская социал-демократическая сила "Прогрессивные", за которую проголосовали 11,1% избирателей. Эта политическая сила активно выступает за усиление социальной защиты граждан и дальнейшую поддержку Украины.
Четвертое место избиратели отдали партии "Суверенная власть" с результатом 10,8% голосов. Эта политическая сила выступала против оказания военной помощи Киеву и увеличения расходов на оборону. Однако большинство ведущих партий уже исключили возможность сотрудничества с ней в правительстве.
Отметим, что одной из главных тем предвыборной кампании стало " укрепление противовоздушной и противодроновой обороны Латвии " на фоне российской агрессии. Официальные результаты голосования будут известны в воскресенье, 4 октября.