Такой результат свидетельствует о том, что страна сохраняет проевропейский и проукраинский курс. Об этом сообщает LSM.

Что известно о предварительных результатах?

Нынешний глава правительства Андрис Кулбергс, вступивший в должность лишь в мае, положительно оценил предварительные итоги голосования. Отметим, что политик выступает за продолжение поддержки Украины и сохранение оборонных расходов на уровне 5% ВВП.

Это еще не конец, но результат выше, чем ожидалось. Это означает, что люди действительно стремятся к переменам,

– заявил Кулбергс.

Несмотря на успех партии действующего премьера, нынешняя правящая коалиция в своем нынешнем составе не сохранится, поскольку одна из политических сил пока не преодолевает избирательный барьер. В то же время в стране существенно укрепили свои позиции популистские партии, ориентировавшиеся на решение внутренних социально-экономических проблем.

Второе место с результатом 11,3% заняла популистская партия "Латвия на первом месте" под руководством бизнесмена Айнарса Шлесерса, которая может оказаться приемлемым партнером для формирования новой коалиции.

Третье место заняла проевропейская социал-демократическая сила "Прогрессивные", за которую проголосовали 11,1% избирателей. Эта политическая сила активно выступает за усиление социальной защиты граждан и дальнейшую поддержку Украины.

Четвертое место избиратели отдали партии "Суверенная власть" с результатом 10,8% голосов. Эта политическая сила выступала против оказания военной помощи Киеву и увеличения расходов на оборону. Однако большинство ведущих партий уже исключили возможность сотрудничества с ней в правительстве.

Отметим, что одной из главных тем предвыборной кампании стало " укрепление противовоздушной и противодроновой обороны Латвии " на фоне российской агрессии. Официальные результаты голосования будут известны в воскресенье, 4 октября.