Об этом сообщило агентство Reuters.

Что известно о выборах?

По данным предвыборных опросов, лидирует "Объединенный список" премьер-министра Андриса Кулбергса, однако значительное количество партий может затруднить формирование коалиции.

Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Первые результаты ожидаются уже в течение нескольких часов после завершения голосования, а окончательное распределение мандатов будет зависеть от того, какие партии преодолеют 5-процентный барьер.

В сентябрьском опросе SKDS "Объединенный список" набрал 14,4% поддержки. Второе место занимала "Суверенная власть / Объединение новолатвийцев", далее следовали "Латвия на первом месте", "Прогрессивные", Национальный альянс, "Новое единство" и Союз зеленых и крестьян.

В то же время социологические данные не гарантируют будущего состава парламента: по данным Reuters, семь политических сил могли преодолеть избирательный барьер, а "Объединенный список" не имел поддержки, достаточной для самостоятельного формирования правительства. Поэтому после выборов партиям, вероятно, придется договариваться о коалиции.

Одной из центральных тем кампании стала безопасность страны. Латвия, граничащая с Россией, уделяет все большее внимание противовоздушной и противодроновой обороне на фоне войны в Украине и случаев появления российских беспилотников в воздушном пространстве региона.

Кулбергс выступает за дальнейшую поддержку Украины, усиление возможностей Латвии в борьбе с дронами и сохранение оборонных расходов на уровне 5% ВВП. В то же время отдельные политические силы выступают за изменение подхода к помощи Украине и акцентируют внимание на внутренних социально-экономических проблемах.

Выборы определят состав 100-местного Сейма, а уже после подсчета голосов станет ясно, какие партии получат возможность участвовать в формировании следующего правительства.

Напомним, на на земельных выборах в Германиипартия "Альтернатива для Германии" (AfD) заняла первое место в Мекленбурге-Передней Померании, набрав 38,2% голосов. В Берлине больше всего голосов получили "Левые" – 25,7%, тогда как ХДС набрала 18,8%. В то же время в Мекленбурге-Передней Померании ХДС впервые в истории не преодолела 5-процентный барьер, набрав 4,9%.

Канцлер Фридрих Мерц назвал результат своей партии "катастрофой". Выборы были земельными, поэтому они не влияют напрямую на состав федерального правительства Германии.