Про це повідомило Reuters.

Що відомо про вибори?

За даними передвиборчих опитувань, лідирує "Об'єднаний список" прем'єр-міністра Андріса Кулбергса, однак значна кількість партій може ускладнити формування коаліції.

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 та працюватимуть до 20:00. Перші результати очікуються вже протягом кількох годин після завершення голосування, а остаточний розподіл мандатів залежатиме від того, які партії подолають 5-відсотковий бар'єр.

У вересневому опитуванні SKDS "Об'єднаний список" мав 14,4% підтримки. Друге місце посідала "Суверенна влада / Об'єднання новолатвійців", далі йшли "Латвія на першому місці", "Прогресивні", Національний альянс, "Нова єдність" та Союз зелених і селян.

Водночас соціологія не гарантує майбутнього складу парламенту: за даними Reuters, сім політичних сил могли подолати виборчий бар'єр, а "Об'єднаний список" не мав підтримки, достатньої для самостійного формування уряду. Тож після виборів партіям, імовірно, доведеться домовлятися про коаліцію.

Однією з центральних тем кампанії стала безпека країни. Латвія, яка межує з Росією, посилює увагу до протиповітряної та протидронової оборони на тлі війни в Україні та випадків появи російських безпілотників у повітряному просторі регіону.

Кулбергс виступає за подальшу підтримку України, посилення можливостей Латвії проти дронів та збереження оборонних витрат на рівні 5% ВВП. Водночас окремі політичні сили виступають за зміну підходу до допомоги Україні та акцентують увагу на внутрішніх соціально-економічних проблемах.

Вибори визначать склад 100-місного Сейму, а вже після підрахунку голосів стане зрозуміло, які партії отримають можливість брати участь у формуванні наступного уряду.

Нагадаємо, на земельних виборах у Німеччині партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) посіла перше місце у Мекленбурзі-Передній Померанії, набравши 38,2% голосів. У Берліні найбільше голосів отримала "Ліві" – 25,7%, тоді як ХДС здобула 18,8%. Водночас у Мекленбурзі-Передній Померанії ХДС вперше в історії не подолала 5-відсотковий бар'єр, отримавши 4,9%.

Канцлер Фрідріх Мерц назвав результат своєї партії "катастрофою". Вибори були земельними, тому вони не змінюють безпосередньо склад федерального уряду Німеччини.