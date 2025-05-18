Второму туру быть: появились первые экзитполы выборов в Польше

В воскресенье, 18 мая, в Польше состоялся первый тур президентских выборов. Экзитполы показывают очевидное преимущество двух кандидатов.

При этом разница между лидерами минимальная, сообщает 24 Канал со ссылкой на polsatnews.pl.

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Какие результаты экзитполов выборов в Польше

Согласно экзит-полу, подготовленным Ipsos, в первом туре победил проевропейский мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который получил 30,8% голосов. Второе место с минимальным отрывом занял историк Кароль Навроцкий – 29,1%.

Это означает, что Польшу ждет второй тур, который окончательно определит нового президента страны. Он запланирован на 1 июня.

Экзитполы президентских выборов в Польше / фото polsatnews.pl

Согласно опросу Ipsos, явка избирателей в первом туре президентских выборов составила 66,8%. Это самый большой результат в течение последних 15 лет. Официальные данные будут обнародованы в течение нескольких часов Национальной избирательной комиссией.

Заметим, что Рафал Тшасковский имеет проевропейское видение и держит курс на сближение с ЕС. Также он неоднократно посещал Украину после начала полномасштабного вторжения и много помогал пострадавшим в результате агрессии украинским городам. Кароль Навроцкий же – консерватор, который строит свою кампанию на антиукраинских исторических претензиях.