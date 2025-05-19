В Румынии избран новый президент: им стал Никушор Дан

18 мая в Румынии прошел второй тур выборов президента. После подсчета 99 процентов бюллетеней стало понятно, кто станет новым главой страны.

За пост президента во втором туре соревновались – ультраправый и антиукраинский кандидат Джордже Симион и прозападный мэр Бухареста Никушор Дан, передает 24 Канал со ссылкой на Digi24.ro

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Никушор Дан победил

После подсчета 99 процентов бюллетеней победа Дана стала очевидной. Он получает 54,02% поддержки, а Симион – 45,98%. За проевропейского кандидата отдали почти на 900 000 голосов больше, чем за ультраправого.

Известно, что в выборах приняло участие 11 641 866 румын.

Лидер партии "Альянс за союз румын" Джордже Симион не воспринял поражение. Вечером, когда было подсчитано 75 процентов голосов, и Дан опережал его на 670 000 голосов, Симион заявил об "украденной" победе. Он призвал своих приверженцев общенациональным протестам 19 мая.

Напомним, что Никушор Дан – независимый кандидат и действующий мэр Бухареста. Он является сторонником европейской интеграции, активно поддерживает участие Румынии в ЕС и НАТО. Также он считает, что помощь Украине — как военная, так и гуманитарная — критически важна для безопасности самого региона. Дан выступает за жесткие санкции против Кремля.