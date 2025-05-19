Когда были опубликованы первые данные экзитполов, согласно которым с небольшим отрывом лидировал Дан, Симион объявил себя президентом Румынии. Впрочем, когда официальный подсчет также показал лидерство его противника, он заявил об "украденной победе" и призвал сторонников выйти на протесты 19 мая, передает 24 Канал.

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Симион сдался

Позже в половине второго ночи 19 мая лидер националистического "Альянса за союз румын" опубликовал в соцсети "Х" обращение, в котором признал поражение. Симион поздравил своего оппонента и заявил, что тот выиграл выборы, потому что такой была воля румынского народа.

Мы продолжим нашу борьбу за свободу и великие ценности вместе с другими патриотами, суверенистами и консерваторами по всему миру. Возможно, мы проиграли битву, но точно не проиграем войну,

– говорится в заметке политика.

К слову, после подсчета 99,87% бюллетеней Дан имеет 53,74% голосов, а Симион – 46,26%.