Как столько стало понятно, что победа Никушора – гарантирована, президент Зеленский опубликовал поздравительный пост в соцсети "Х", передает 24 Канал.

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Зеленский поздравил Дана

Украинский лидер назвал победу Дана на выборах президента Румынии "исторической".

Для Украины – как соседа и друга – важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет,

– подчеркнул политик.

Зеленский отметил, что украинцы всегда с большим уважением будут относиться к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую они получили в самый тяжелый период своей истории.

Дорогие румыны, вы всегда можете рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера. Мы способны преодолеть любые вызовы, если будем едиными и сильными,

– заявил глава государства.

Президент выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства между Украиной и Румынией.