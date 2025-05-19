Как столько стало понятно, что победа Никушора – гарантирована, президент Зеленский опубликовал поздравительный пост в соцсети "Х", передает 24 Канал.
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Зеленский поздравил Дана
Украинский лидер назвал победу Дана на выборах президента Румынии "исторической".
Для Украины – как соседа и друга – важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет,
– подчеркнул политик.
Зеленский отметил, что украинцы всегда с большим уважением будут относиться к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую они получили в самый тяжелый период своей истории.
Дорогие румыны, вы всегда можете рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера. Мы способны преодолеть любые вызовы, если будем едиными и сильными,
– заявил глава государства.
Президент выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства между Украиной и Румынией.