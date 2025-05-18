Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Скандал на выборах в Румынии

Полицейские попросили Джордже Симиона и скандального политика Келина Джорджеску уйти за пределы участка. Отмечается, что они пытались дать комментарии журналистам прямо на месте голосования, хотя это запрещено. Полицейским пришлось вмешаться, чтобы нарушители порядка ушли в другое место.

Председатель участка, где присутствовали политики, отреагировал на нарушение и принял необходимые меры. После замечания правоохранителей Симион и Джорджеску перешли в место, отведенное для общения с прессой.

Политики нарушили одно из важных правил, согласно которому представители СМИ не могут брать комментарии внутри участка.

Полиция просила Симиона и Джорджеску покинуть помещение участка: видео

Напомним, в Румынии в воскресенье, 18 мая, прошел второй тур президентских выборов. За пост президента соревнуются пророссийский консервативный кандидат Джордже Симион и проевропейским мэром Бухареста Никушором Даном.

Во время первого тура выборов победу одержал националист Келин Джорджеску. Но его заподозрили в связях с Россией, поэтому те результаты отменили. Во время второй попытки избрать главу государства Дан набрал больше голосов по данным экзитполов. После подсчета большинства голосов Никушор Дан лидирует. Это может свидетельствовать о том, что именно его изберут следующим президентом Румынии.