Выборы президента в Румынии: в первом туре побеждает персона нон грата в Украине
- 4 мая в Румынии проходят повторные президентские выборы.
- По данным экзитпола, по состоянию на 20:00 в первом туре лидирует пророссийский кандидат Джордж Симион с 33,1% голосов.
В Румынии 4 мая проходит голосование на повторных президентских выборах после того, как предыдущее было отменено в декабре на фоне заявлений о российском вмешательстве. Победу пророчат прокремлевскому радикалу Джордже Симиону.
Лидер ультраправой партии AUR ("Альянс за единство румын") Джордже Симион побеждает в первом туре выборов, по данным экзитполов, опубликованным после закрытия избирательных участков, передает 24 Канал.
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Пророссийский кандидат – впереди
Результаты экзитпола CURS по состоянию на 20:00 следующие:
- Джордже Симион – 33,1%
- Крин Антонеску – 22,9%
- Никушор Дан – 20,9%
- Виктор Понта – 14,7%
- Елена Ласкони – 4,4%
Главная интрига в том, кто будет противостоять Симиону во втором туре выборов – Крин Антонеску или Никусор Дэн.
Напомним, что Симион открыто придерживается националистических и евроскептических взглядов, выступает за объединение Румынии и Молдовы, а также претендует на часть украинской Бессарабии.
Симион объявлен персоной нон грата в Украине и Молдове.
Как сообщает Reuters, Джордже Симион заявил, что в случае победы предоставит руководящий пост запрещенному кандидату Келину Джорджеску. Если националисты сформируют большинство, то они могут избрать Джорджеску премьер-министром.
Отметим, что Симион принял участие в выборах после того, как Джорджеску было запрещено баллотироваться по уголовным обвинениям, связанным с финансированием кампании и членством в фашистской организации.
К слову, за час до закрытия избирательных участков Digi24 сообщал, что проголосовали более 9 миллионов румын – явка избирателей превысила 50%.
Почему предыдущие выборы президента отменили
Предыдущие выборы президента в Румынии прошли в 2024 году. Тогда в первом туре победил независимый кандидат Келин Джорджеску, поддерживающий российское вторжение в Украину. Он обещал запретить транзит украинского зерна, а также размышлял о разделе нашей страны.
Перед вторым туром тогдашний президент Клаус Иоганнис разрешил обнародовать документы румынских спецслужб по выборам. Оказалось, что Джорджеску проводил предвыборную кампанию с нарушением законодательства.
Тогда Конституционный суд упразднил весь избирательный процесс. Была назначена новая дата выборов.
Джорджеску пытался обжаловать отмену выборов, в том числе из-за ЕСПЧ, но проиграл.