Лідер ультраправої партії AUR ("Альянс за єдність румунів") Джордже Сіміон перемагає у першому турі виборів, за даними екзитполів, опублікованими після закриття виборчих дільниць, передає 24 Канал.

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Проросійський кандидат – попереду

Результати екзитполу CURS станом на 20:00 наступні:

Джордже Сіміон – 33,1%

Крін Антонеску – 22,9%

Нікушор Дан – 20,9%

Віктор Понта – 14,7%

Олена Ласконі – 4,4%

Головна інтрига в тому, хто протистоятиме Сіміону в другому турі виборів – Крін Антонеску чи Нікусор Ден.

Нагадаємо, що Сіміон відкрито дотримується націоналістичних та євроскептичних поглядів, виступає за об'єднання Румунії та Молдови, а також претендує на частину української Бессарабії.

Сіміон оголошений персоною нон грата в Україні та Молдові.

Як повідомляє Reuters, Джордже Сіміон заявив, що в разі перемоги надасть керівну посаду забороненому кандидатові Келіну Джорджеску. Якщо націоналісти сформують більшість, то вони можуть обрати Джорджеску прем'єр-міністром.

Зазначимо, що Сіміон прийняв участь у виборах після того, як Джорджеску було заборонено балотуватись через кримінальні звинувачення, пов'язані з фінансуванням кампанії та членством у фашистській організації.

До слова, за годину до закриття виборчих дільниць Digi24 повідомляв, що проголосували понад 9 мільйонів румунів – явка виборців перевищила 50%.

Чому попередні вибори президента скасували

Попередні вибори президента у Румунії відбулися у 2024 року. Тоді у першому турі переміг незалежний кандидат Келін Джорджеску, який підтримує російське вторгнення в Україну. Він обіцяв заборонити транзит українського зерна, а також розмірковував про поділ нашої країни.

Перед другим туром тодішній президент Клаус Йоганніс дозволив оприлюднити документи румунських спецслужб щодо виборів. Виявилося, що Джорджеску проводив передвиборчу кампанію з порушенням законодавства.

Тоді Конституційний суд скасував увесь виборчий процес. Була призначена нова дата виборів.

Джорджеску намагався оскаржити скасування виборів, зокрема через ЄСПЛ, але програв.