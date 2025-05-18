Несмотря на экзитполы, пророссийский Симион объявил, что победил на выборах Румынии

В воскресенье, 18 мая, в Румынии состоялся второй тур выборов президента. Вечером пророссийский кандидат Джорже Симион объявил о своей победе, хотя экзитполы говорят обратное.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой выступление политика перед своими сторонниками, который цитирует Hotnews.

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Что известно о заявлении Симиона о победе

Сразу после закрытия избирательных участков Джордже Симион выступил перед избирателями. В то же время появились данные экзитполов, предсказывающие победу его конкурента. Однако ультраправый политик призвал сторонников не обращать внимания на эти данные.

Мы являемся однозначными победителями этих выборов. Мы требуем победы от имени румынского народа,

– заявил он.

Пророссийский кандидат поблагодарил румын, которые "сделали возможной его победу". По оценкам Симиона, он впереди проевропейского конкурента Никушора Дана на 400 тысяч голосов.

"Но это не моя победа. Это победа румынского народа, который до сих пор столько раз унижали, обворовывали и обманывали. Это победа человека, который должен был быть президентом Румынии, это победа Келина Джорджеску", – заверил Симион.

На своей странице в соцсети Х Джордже Симион также заявил, что он, мол, новый президент. Однако кандидат перепутал флаги – вместо эмодзи флага Румынии он использовал эмодзи флага Чада. На это, в частности, указал чат-бот Grok, который в комментариях опроверг, что Симион стал главой центральноафриканской страны.

Джордже Симион заявил, что он президент Чада / фото из открытых источников

Заметим, по данным CURS, 54,1% избирателей отдали свой голос за Дана, а Симиона поддержали 45,9%. Экзитполы от Avangarde также предсказывают победу Дана – 54,9% против 45,1% соответственно.