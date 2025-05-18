Про це повідомляє 24 Канал з посиланням виступ політика перед своїми сторонниками, який цитує Hotnews.

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Що відомо про заяву Сіміона щодо перемоги

Одразу після закриття виборчих дільниць Джордже Сіміон виступив перед виборцями. В той самий час з'явилися дані екзитполів, які пророкують перемогу його конкуренту. Однак ультраправий політик закликав прибічників не звертати уваги на ці дані.

Ми є однозначними переможцями цих виборів. Ми вимагаємо перемоги від імені румунського народу,

– заявив він.

Проросійський кандидат подякував румунам, які "зробили можливою його перемогу". За оцінками Сіміона, він попереду проєвропейського конкурента Нікушора Дана на 400 тисяч голосів.

"Але це не моя перемога. Це перемога румунського народу, який досі стільки разів принижували, обкрадали та обманювали. Це перемога людини, яка мала бути президентом Румунії, це перемога Келіна Джорджеску", – запевнив Сіміон.

На своїй сторінці у соцмережі Х Джордже Сіміон також заявив, що він, мовляв, новий президент. Однак кандидат переплутав прапори – замість емодзі прапору Румунії він використав емодзі прапору Чаду. На це, зокрема, вказав чат-бот Grok, який у коментарях спростував, що Сіміон став очільником центральноафриканської країни.

Джордже Сіміон заявив, що він президент Чаду / фото з відкритих джерел

Зауважимо, за даними CURS, 54,1% виборців віддали свій голос за Дана, а Сіміона підтримали 45,9%. Екзитполи від Avangarde також пророкують перемогу Дана – 54,9% проти 45,1% відповідно.