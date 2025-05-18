Про це пише 24 Канал з посиланням на Digi24.

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За кого більше голосують громадяни в Румунії

У Румунії під час голосування проводять опитування виборців. Попередньо, в другому турі обрання президента країни лідирує проєвропейський кандидат Нікушор Дан.

Цьогорічні вибори в Румунії неабияк впливають на подальший розвиток країни. Другий тур називають історичним, адже за крісло президента змагаються позапартійний мер Бухареста Нікушор Дан, який має підтримку більшості людей, та ультраправий проросійський лідер партії AUR Джордже Сіміон.

Перший тур виграв Сіміон, тоді за нього проголосували майже 41% виборців. Тодлі як Дану дісталося близько 21% голосів.

Однак вже в другому турі екзит-поли, які зібрали соціологічні компанії CURS та Avangarde, показали, що Нікушору Дану вдалося зібрати більшість голосів.

Так 54,1% (за даними CURS) або 54,9% (від Avangarde) заявили, що віддали голос за Дана. Сіміона цього разу підтримали 45,9% та 45,1% відповідно. Однак ці результати лише попередні, адже немало виборців відмовилися відповідати. Також близько 15% голосів на цих виборах можуть надійти від громадян за кордоном. Повідомляється, що явка румунів на дільниці в інших країнах була безпрецедентно високою.

Тож саме голоси з закордонних дільниць можуть вирішити, хто буде очільником країни.

Варто зазначити! Україна та Молдова заборонили Джордже Сіміону в'їзд на свої території через загрозу нацбезпеці.