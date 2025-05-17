План щодо цього могли затвердити понад тиждень тому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на G4Media.

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Як ультраправі планують оскаржувати результати виборів

За даними джерел видання, "Альянс за об'єднання румунів" та Партія молоді нібито понад тиждень тому затвердили план того, як оскаржувати результати другого туру виборів, якщо переможцем стане опонент Сіміона.

Окрім того, журналісти отримали відео, яке адресоване представникам Партії молоді через внутрішні канали. Там дають прямі інструкції оскаржувати результати голосування на тих дільницях, де у Джордже Сіміона буде програшний результат, простежуватимуться значні відмінності між результатами першого і другого туру або буде незначний відрив від Нікушора Дана.

Закриття Сіміоном доступу до його облікового запису у TikTok та Facebook для "дня тиші" та заклик до усіх "зробити те саме" також називають частиною цієї гри та розцінюють як заяви на випередження AUR та Сіміона про очікувані проблеми на виборах та нібито фальсифікації під час голосування за кордоном.