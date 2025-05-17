План по этому поводу могли утвердить более недели назад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на G4Media.

Смотрите также Хотел оскорбить политика, задел миллионы людей: Джордже Симион назвал своего оппонента "аутистом"

Как ультраправые планируют оспаривать результаты выборов

По данным источников издания, "Альянс за объединение румын" и Партия молодежи якобы более недели назад утвердили план того, как оспаривать результаты второго тура выборов, если победителем станет оппонент Симиона.

Кроме того, журналисты получили видео, которое адресовано представителям Партии молодежи через внутренние каналы. Там дают прямые инструкции оспаривать результаты голосования на тех участках, где у Джордже Симиона будет проигрышный результат, будут прослеживаться значительные различия между результатами первого и второго тура или будет незначительный отрыв от Никушора Дана.

Закрытие Симионом доступа к его учетной записи в TikTok и Facebook для "дня тишины" и призыв ко всем "сделать то же самое" также называют частью этой игры и расценивают как заявления на опережение AUR и Симиона об ожидаемых проблемах на выборах и якобы фальсификации во время голосования за рубежом.