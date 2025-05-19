Джордже Симион по ошибке объявил себя президентом Чада

18 мая в Румынии прошли выборы президента. В то время, как появились первые данные экзитполов, ультпраправый кандидат Джордже Симион поспешил объявить о своей победе, несмотря на то, что его соперник лидировал.

Так, политик опубликовал на своей странице в соцсети "Х" пост, в котором объявил, что стал президентом. Спешка сыграла с Симионом злую шутку, передает 24 Канал.

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Симион опозорился

Симион написал, что он – новый президент, добавив эмодзи флага Чада. На это, в частности, указал чат-бот Grok, который в комментариях опроверг, что Симион стал главой центральноафриканской страны.

Отметим, что флаг Чада очень схож с румынским, отличаясь от него только более темным цветом синей полосы.

Позорный пост Джордже Симиона / Скриншот

К слову, на выборах президента Румынии победил прозападный мэр Бухареста Никушор Дан. Он обошел соперника минимум на 6 процентов голосов.

Симион не смирился со своим поражением. Когда он понял, что проигрывает, то заявил об "украденной победе" и призвал сторонников выйти на протесты 19 мая.

Напомним, что Симион – лидер националистической партии "Альянс за союз румын". Он выступает против помощи Украине.