Так, політик опублікував на своїй сторінці у соцмережі "Х" пост, у якій оголосив, що став президентом. Поспіх зіграв із Сіміоном злий жарт, передає 24 Канал.

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Сіміон зганьбився

Сіміон написав, що він – новий президент, додавши емодзі прапору Чаду. На це, зокрема, вказав чат-бот Grok, який у коментарях спростував, що Сіміон став очільником центральноафриканської країни.

Зазначимо, що прапор Чаду дуже схожий з румунським, відрізняючись від нього лише темнішим кольором синьої смуги.

Ганебний пост Джордже Сіміона / Скриншот

До слова, на виборах президента Румунії переміг прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан. Він обійшов суперника щонайменше на 6 відсотків голосів.

Сіміон не змирився зі своєю поразкою. Коли він зрозумів, що програє, то заявив про "вкрадену перемогу" і закликав прихильників вийти на протести 19 травня.

Нагадаємо, що Сіміон – лідер націоналістичної партії "Альянс за союз румунів". Він виступає проти допомоги Україні.