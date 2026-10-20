Во вторник, 3 ноября, в США состоятся промежуточные выборы. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня – 31%.

Это худший результат за оба срока пребывания политика у власти. Соответствующие данные социологического опроса обнародовало агентство Reuters.

Каковы результаты опроса?

По сравнению с исследованием, проведенным две недели назад, уровень одобрения президента США снизился еще на один процентный пункт. Рейтинг поддержки Дональда Трампа накануне промежуточных выборов составляет 31%. Для республиканцев потеря контроля над любой из палат может осложнить повестку дня американского лидера в последние два года его пребывания у власти.

Рейтинг одобрения и неодобрения Трампа / Reuters

В целом 47% опрошенных избирателей готовы отдать голос за демократов, тогда как за республиканцев – лишь 35%. Преимущество представителей Демократической партии в 12 пунктов стало самым большим за текущий избирательный цикл.



Рейтинг демократов и республиканцев / Reuters

Главным фактором падения симпатий избирателей стали финансовые проблемы, вызванные войной США и Израиля с Ираном. Конфликт на Ближнем Востоке привел к стремительному подорожанию топлива на автозаправках.

68% опрошенных не одобряют экономический курс Белого дома (в частности, 37% тех, кто считает себя республиканцами), а 40% респондентов назвали демократов лучшими управляющими экономикой, чем республиканцев.

Особенно заметно просела поддержка Республиканской партии среди женщин. Около 50% американок заявили, что будут голосовать за Демократическую партию, и лишь 32% отдают предпочтение ее оппонентам. Среди избирателей-мужчин демократы также сохраняют лидерство, однако с несколько меньшим отрывом.

В онлайн-опросе приняли участие 1679 взрослых американцев, среди них 1279 зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов составила 2 % для всех респондентов и 3 % для зарегистрированных избирателей.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала сказал, что Дональд Трамп действует в условиях нарастающей паники из-за риска потери контроля над Конгрессом и реальной угрозы третьего импичмента. По словам эксперта, хаотичные шаги американского президента в пользу Кремля уже вызывают сопротивление даже среди республиканцев.