"Пробный шар" для Трампа: эксперт назвал 2 причины поражения республиканцев на местных выборах

Демократы победили на первых выборах после возвращения Трампа на должность. Это тревожный звоночек для республиканцев и самого президента США.

Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, отметив, что не стоит все же преувеличивать значение этих местных выборов. Ведь избиралось не так много должностей. И все же определенные выводы можно сделать.

Смотрите также Личный враг Трампа и новая надежда Америки: кто такой Зохран Мамдани и как обещал арестовать Путина в Нью-Йорке

О чем свидетельствует победа демократов?

Как отметил Дубовик, на нынешних выборах избиралось не так много должностей. А главное испытание для Трампа произойдет через год.

Обратите внимание! В ноябре 2026 года состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Там выберут треть Сената и всю Палату представителей.

Несмотря на это, нынешние выборы в США являются своеобразным "пробным шаром" для Трампа. В течение последних недель фиксировали интересный феномен, что Трамп терял рейтинги, но и демократы их не набирали.

На падение доверия к Трампу повлияли различные факторы. В частности это шатдаун в США и инфляция. И вообще люди могли начать разочаровываться в политике нынешнего президента Штатов.

Еще год есть у республиканцев, чтобы увидеть, что с этим всем делать. А демократы должны понять, как им развивать успех и увидеть, что сработало в нынешней кампании, а что – нет,

– отметил Дубовик.

Выборы в США: коротко