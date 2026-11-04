"Легкой прогулки не будет": эксперт оценил последствия выборов в США для Украины

Демократы все-таки получают большинство в обеих палатах Конгресса. Ситуация изменится, но не стоит ожидать, что сейчас Украина получит от Соединенных Штатов все, что ей нужно.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. По его словам, хотя в американском парламенте и могут появиться новые инициативы в поддержку Украины, в целом ситуация вряд ли будет особенно благоприятной для нашего государства.

Что изменится в США?

Как подчеркнул Дубовик, ведение внешней политики останется за Дональдом Трампом. Хотя новое большинство в Конгрессе будет пытаться влиять на позиции Белого дома.

Среди первоочередных приоритетов демократов будут расследования решений администрации Трампа. В частности, касающиеся его сближения с Россией, сомнительной дизельной сделки и временных ограничений на передачу разведданных Украине.

Я не думаю, что Трамп научится сотрудничать с демократами. Он всегда прав. А если что-то пошло не так, то это для него чья-то вина. Он будет искать козлов отпущения в своей партии,

– сказал политолог.

Политолог прокомментировал результаты выборов в США: смотрите видео 24 Канала

В то же время вопрос о российском топливе политолог считает фактически закрытым. Импорт нефти, подпадающей под санкции, прямо противоречит законам Соединенных Штатов. А руководство морских портов уже отказывается принимать такие грузы. К тому же сам Трамп заметно потерял интерес к этой инициативе и перестал комментировать украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы противника.

Добавим, что Трамп уже поздравил демократов с серией побед на промежуточных выборах в США. При этом он отметил, что ветирует законопроекты, если они будут "абсурдными".