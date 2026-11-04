Будут присылать абсурдные законопроекты, – Трамп пригрозил наложить вето на инициативы демократов

В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома отметил, что функционирование власти в условиях разделенного правительства уже неоднократно имело место в американской истории.

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Что сказал Трамп

По словам Трампа, конституционные полномочия позволяют главе государства эффективно блокировать любые нежелательные решения парламентского большинства.

Как вы знаете, такое уже случалось раньше, и не раз. Это право вето – одно из самых мощных полномочий, которыми обладает президент. Они будут присылать мне абсурдные законопроекты, а я буду налагать на них вето– сказал Трамп.

По его мнению, рано или поздно демократы сдадутся под его давлением.

После нескольких месяцев вето они позвонят и скажут: "Как нам это уладить?" И мы будем работать вместе– заявил американский президент.

Республиканец подкрепил этот политический сигнал и в публичном пространстве через собственную социальную сеть Truth Social. Президент США опубликовал там фотографию красной бейсболки с лаконичной надписью "Вето".

Бейсболка с надписью "Вето" / Соцсети Трампа

К слову, спикер Палаты представителей Майк Джонсон признал тяжелое поражение республиканцев на выборах в Конгресс США 4 ноября. Политик выразил разочарование результатами, однако пообещал вернуть контроль над Палатой в 2028 году.