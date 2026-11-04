"Легкої прогулянки не буде": експерт оцінив наслідки виборів у США для України

Про це в ефірі 24 Каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. За його словами, хоча в американському парламенті й можуть з'явитися нові ініціативи на підтримку України, загалом ситуація навряд чи буде особливо сприятливою для нашої держави.

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Що зміниться у США?

Як наголосив Дубовик, ведення зовнішньої політики залишиться за Дональдом Трампом. Хоч нова більшість у Конгресі намагатиметься впливати на позиції Білого дому.

Серед першочергових пріоритетів демократів будуть розслідування рішень адміністрації Трампа. Зокрема щодо його зближення з Росією, сумнівної дизельної угоди та тимчасових обмежень передачі розвідданих Україні.

Я не думаю, що Трамп навчиться співпрацювати з демократами. Він завжди правий. А якщо щось пішло не так, то це для нього чиясь провина. Він шукатиме цапів-відбувайлів у своїй партії– сказав політолог.

Політолог прокоментував результати виборів у США: дивіться відео 24 Каналу

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Водночас питання російського пального політолог вважає фактично закритим. Імпорт підсанкційної нафти прямо суперечить законам Сполучених Штатів. А керівництво морських портів уже відмовляється приймати такі вантажі. До того ж сам Трамп помітно втратив інтерес до цієї ініціативи та перестав коментувати українські атаки на нафтопереробні заводи ворога.

Додамо, Трамп вже привітав демократів із серією перемог на проміжних виборах у США. При цьому він зауважив, що ветуватиме законопроєкти, якщо вони будуть "абсурдними".