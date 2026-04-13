Геополитика Европа Мадьяр дает свою первую пресс-конференцию после победы на выборах: главные заявления политика
13 апреля, 15:42
Обновлено - 16:44, 13 апреля

Владислав Кравцов, Сергей Попович

Председатель партии "Тиса" Петер Мадьяр дает свою первую пресс-конференцию после одержания победы на выборах в Венгрии. Он рассказывает, какой курс теперь возьмет страна.

Главные заявления политика с пресс-конференции собрал 24 Канал.

Что заявил Петер Мадьяр на пресс-конференции?

 

16:41, 13 апреля

Петер Мадьяр сделал еще заявления по Украине

Петер Мадьяр отметил, что в интересах Венгрии иметь хорошие отношения со всеми соседями.

Поэтому будущий венгерский премьер готов встретиться с Зеленским. Например, на полях Европейского совета.

Никто не может говорить украинцам, на каких условиях их надо завершать войну, 
– сказал Мадьяр.

16:39, 13 апреля

Мадьяр высказался о Путине

Если Путин позвонит мне, я возьму трубку. Но я не буду звонить ему сам, 
– сказал Мадьяр.

По его словам, он скажет Путину, чтобы тот прекращал войну в Украине.

"Думаю, Путин не послушается моего совета, но я надеюсь, он будет вынужден прекратить эту войну", – подчеркнул Мадьяр.

Также победитель парламентских выборов в Венгрии добавил, что с Россией у страны будут "прагматические отношения".

16:36, 13 апреля

Какая будет политика Венгрии в отношении российской нефти?

Россия остается здесь, Венгрия остается здесь. Мы сделаем все для диверсификации (закупки нефти – 24 Канал), но это не означает, что мы разъединимся. Мы всегда будем получать нефть как можно дешевле и безопаснее,
– заявил Петер Мадьяр.

16:28, 13 апреля

Мадьяр сделал заявление о 90 миллиардах евро кредита для Украины

По его словам, ему не очень понятна ситуация, но Виктор Орбан согласовал этот кредит в декабре 2025 года с условием, что Венгрия не будет делать своего вклада вместе с Чехией и Словакией.

Это решение уже было принято в декабре в Брюсселе, поэтому я не знаю, зачем его снова пересматривать, 
– сказал лидер партии "Тиса".

16:25, 13 апреля

Мадьяр высказался о вступлении Украины в ЕС

Петер Мадьяр отметил, что Украина должна пройти весь переговорный процесс по вступлению в ЕС

По словам политика, если это произойдет, в Венгрии проведут референдум относительно членства Украины.

Также Мадьяр сказал, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС.

Мы говорим о стране, которая находится в состоянии войны. Абсолютно абсурдно, чтобы страну, которая находится в состоянии войны, принимали в Европейский Союз, 
– отметил Мадьяр.

15:57, 13 апреля

Во время пресс-конференции Мадьяр отметил, что его партия будет формировать правительство, которое будет представлять всех граждан, независимо от их выбора. Он также пообещал восстановить верховенство права и систему сдержек и противовесов.

15:46, 13 апреля

Мадьяр прокомментировал отношения с Россией и Китаем

"Кремль высказался, и Пекин высказался. Я благодарю их за уважительное восприятие решения венгерского электората, венгерского народа, и они также открыты к прагматическому сотрудничеству, как и Венгрия, потому что география есть география", – отметил будущий премьер.

15:46, 13 апреля

Также Мадьяр заверил, что Венгрия "присоединится к Европейской прокуратуре". Это действие, которое блокировал режим Орбана, необходимо также для разблокирования европейского финансирования.

15:44, 13 апреля

Будущий премьер заявил, что имеет целью изменить конституцию Венгрии, ограничив количество сроков премьер-министра до 2.

"Мы установим ограничение в два срока (для премьер-министра, – 24 Канал), что в Венгрии будет означать восемь лет на посту премьера", – заявил он.

Мадьяр не уточнил, идет ли речь об ограничении непрерывного срока, или общего.

15:42, 13 апреля

Сийярто нашелся, он в МИДе уничтожает документы в шредере. Но это ему не поможет, 
– Мадьяр.

15:39, 13 апреля

"Виктор Орбан играл в такую пятимерную шахматную партию, и это, вероятно, было одной из причин его поражения, среди прочего. Он говорил обо всем: Украине, России, Иране, иранском шахе, иранском аятолле, президентских выборах в США", – отметил Мадьяр.

15:38, 13 апреля

Мы будем воздерживаться от вмешательства во внутренние дела любой другой страны, 
– Петер Мадьяр.