Мадьяр дает свою первую пресс-конференцию после победы на выборах: главные заявления политика
Председатель партии "Тиса" Петер Мадьяр дает свою первую пресс-конференцию после одержания победы на выборах в Венгрии. Он рассказывает, какой курс теперь возьмет страна.
Главные заявления политика с пресс-конференции собрал 24 Канал.
Что заявил Петер Мадьяр на пресс-конференции?
Петер Мадьяр отметил, что в интересах Венгрии иметь хорошие отношения со всеми соседями. Поэтому будущий венгерский премьер готов встретиться с Зеленским. Например, на полях Европейского совета. Никто не может говорить украинцам, на каких условиях их надо завершать войну, Если Путин позвонит мне, я возьму трубку. Но я не буду звонить ему сам, По его словам, он скажет Путину, чтобы тот прекращал войну в Украине. "Думаю, Путин не послушается моего совета, но я надеюсь, он будет вынужден прекратить эту войну", – подчеркнул Мадьяр. Также победитель парламентских выборов в Венгрии добавил, что с Россией у страны будут "прагматические отношения". Россия остается здесь, Венгрия остается здесь. Мы сделаем все для диверсификации (закупки нефти – 24 Канал), но это не означает, что мы разъединимся. Мы всегда будем получать нефть как можно дешевле и безопаснее, По его словам, ему не очень понятна ситуация, но Виктор Орбан согласовал этот кредит в декабре 2025 года с условием, что Венгрия не будет делать своего вклада вместе с Чехией и Словакией. Это решение уже было принято в декабре в Брюсселе, поэтому я не знаю, зачем его снова пересматривать, Петер Мадьяр отметил, что Украина должна пройти весь переговорный процесс по вступлению в ЕС По словам политика, если это произойдет, в Венгрии проведут референдум относительно членства Украины. Также Мадьяр сказал, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС. Мы говорим о стране, которая находится в состоянии войны. Абсолютно абсурдно, чтобы страну, которая находится в состоянии войны, принимали в Европейский Союз, Во время пресс-конференции Мадьяр отметил, что его партия будет формировать правительство, которое будет представлять всех граждан, независимо от их выбора. Он также пообещал восстановить верховенство права и систему сдержек и противовесов. "Кремль высказался, и Пекин высказался. Я благодарю их за уважительное восприятие решения венгерского электората, венгерского народа, и они также открыты к прагматическому сотрудничеству, как и Венгрия, потому что география есть география", – отметил будущий премьер. Также Мадьяр заверил, что Венгрия "присоединится к Европейской прокуратуре". Это действие, которое блокировал режим Орбана, необходимо также для разблокирования европейского финансирования. Будущий премьер заявил, что имеет целью изменить конституцию Венгрии, ограничив количество сроков премьер-министра до 2. "Мы установим ограничение в два срока (для премьер-министра, – 24 Канал), что в Венгрии будет означать восемь лет на посту премьера", – заявил он. Мадьяр не уточнил, идет ли речь об ограничении непрерывного срока, или общего. Сийярто нашелся, он в МИДе уничтожает документы в шредере. Но это ему не поможет, "Виктор Орбан играл в такую пятимерную шахматную партию, и это, вероятно, было одной из причин его поражения, среди прочего. Он говорил обо всем: Украине, России, Иране, иранском шахе, иранском аятолле, президентских выборах в США", – отметил Мадьяр. Мы будем воздерживаться от вмешательства во внутренние дела любой другой страны,
