"Он сильный лидер": Трамп открыто призвал голосовать за Орбана на выборах
- Дональд Трамп публично поддержал Виктора Орбана перед парламентскими выборами, назвав его "сильным лидером".
- Трамп подчеркнул достижения Орбана в экономике, борьбе с нелегальной миграцией и развитии отношений с США, призвав венгров голосовать за него.
Президент США Дональд Трамп публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов. Он назвал его "сильным лидером" и призвал венгров голосовать за его переизбрание.
Американский лидер подчеркнул, что Орбан является настоящим лидером. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.
Что заявил Трамп о поддержке Орбана?
Трамп назвал Орбана "очень сильным и мощным лидером, с проверенным опытом достижения феноменальных результатов". По его словам, венгерский премьер неутомимо борется за свою страну и народ.
Американский лидер также отметил, что Орбан работает над развитием экономики, созданием рабочих мест, расширением торговли, а также выступает за борьбу с нелегальной миграцией и обеспечение правопорядка. Кроме того, Трамп подчеркнул, что отношения между Венгрией и США при его администрации достигли "новых высот сотрудничества", в значительной степени благодаря Орбану. Он добавил, что рассчитывает на дальнейшее тесное сотрудничество между странами и дальнейшее развитие двусторонних отношений.
Трамп также напомнил, что уже поддерживал Орбана во время выборов 2022 года, и заявил, что "имеет честь делать это снова". Свое сообщение он завершил прямым призывом к венграм голосовать за действующего премьера, подчеркнув, что Орбан является "настоящим другом, бойцом и победителем", и заверил в своей "полной и абсолютной поддержке" его переизбрания.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил проверить информацию о возможном прослушивании министра иностранных дел Петера Сийярто, считая это серьезной угрозой для государства. Важно, что такие заявления Орбана никак не подкреплены доказательно, ведь сообщения о возможном прослушивании базируются на статье в проправительственном издании Mandiner, которое ссылается на анонимное письмо с аудиозаписями, без официальных доказательств.
Кроме того, Орбан прибегает к различным хитростям, чтобы остаться премьером после выборов, которые пройдут уже 12 апреля. Известно, что российская разведка якобы планировала инсценировать покушение на Виктора Орбана для влияния на выборы. Однако, Кремль отрицает существование такого плана, называя эти сведения дезинформацией, а представители Орбана набросились снова на Украину и назвали это пропагандой.
Politico пишет, что Орбан может пойти на крайние шаги, чтобы выиграть выборы. Премьер-министр может не признать результатов выборов и начать жестокую политическую борьбу, чтобы усложнить передачу власти.