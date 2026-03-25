"Он сильный лидер": Трамп открыто призвал голосовать за Орбана на выборах

Президент США Дональд Трамп публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов. Он назвал его "сильным лидером" и призвал венгров голосовать за его переизбрание.

Американский лидер подчеркнул, что Орбан является настоящим лидером. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Что заявил Трамп о поддержке Орбана?

Трамп назвал Орбана "очень сильным и мощным лидером, с проверенным опытом достижения феноменальных результатов". По его словам, венгерский премьер неутомимо борется за свою страну и народ.

Американский лидер также отметил, что Орбан работает над развитием экономики, созданием рабочих мест, расширением торговли, а также выступает за борьбу с нелегальной миграцией и обеспечение правопорядка. Кроме того, Трамп подчеркнул, что отношения между Венгрией и США при его администрации достигли "новых высот сотрудничества", в значительной степени благодаря Орбану. Он добавил, что рассчитывает на дальнейшее тесное сотрудничество между странами и дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Трамп также напомнил, что уже поддерживал Орбана во время выборов 2022 года, и заявил, что "имеет честь делать это снова". Свое сообщение он завершил прямым призывом к венграм голосовать за действующего премьера, подчеркнув, что Орбан является "настоящим другом, бойцом и победителем", и заверил в своей "полной и абсолютной поддержке" его переизбрания.

