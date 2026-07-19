В Венгрии определили, кто будет исполнять обязанности президента до выборов нового

Председатель Национального собрания Венгрии Агнеш Форстхоффер будет временно исполнять обязанности президента страны после вступления в силу конституционных поправок, предусматривающих досрочное прекращение полномочий главы государства Тамаша Шуйока.

Об этом Форстхоффер сообщила на своей странице в фейсбуке.

Почему спикер парламента Венгрии будет исполнять обязанности президента?

По словам Агнеш Форстхоффер, срок полномочий Тамаша Шуйока истекает 20 июля. До избрания нового президента его функции в соответствии с законодательством будет исполнять спикер парламента.

Я буду выполнять эту ответственную государственную задачу в соответствии с Основным законом и конституционным строем Венгрии, с учетом достоинства этой должности и в меру своих знаний и умений. В переходный период я приложу все усилия, чтобы выполнять возложенные на меня задачи взвешенно, беспристрастно и в интересах страны,

– заявила Форстхоффер.

Она также отметила, что во время исполнения обязанностей президента не сможет пользоваться своими полномочиями депутата парламента.

Временно исполнять обязанности председателя Национального собрания вместо Форстхоффер будет вице-спикер парламента. Она уже подала письменное предложение назначить на эту должность заместителя председателя Анико Надь.

Ранее, 18 июля, президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал конституционные поправки, которые, в частности, предусматривают досрочное прекращение его президентских полномочий.

Поправки были одобрены парламентом страны, где конституционное большинство имеет партия "Тиса" оппозиционного политика Петера Мадяра. После принятия решения у Шуйока было пять дней, чтобы подписать документ или наложить на него вето. Срок истек в субботу.