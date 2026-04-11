"Слом системы": в Будапеште более 100 тысяч человек вышли на протест против Орбана перед выборами
- В Будапеште состоялся масштабный концерт-протест против правительства Виктора Орбана, собрав более 100 тысяч человек за два дня до парламентских выборов.
- Организаторы призвали к "взлому системы" и мобилизации избирателей, а событие в онлайн-режиме посмотрели еще более 100 тысяч человек.
В столице Венгрии состоялся масштабный концерт-протест против правительства премьер-министра Виктора Орбана. Мероприятие собрало более 100 тысяч человек за два дня до парламентских выборов и стало фактическим политическим призывом к смене власти.
Участники акции открыто выражали недовольство политикой действующего правительства и призвали граждан прийти на выборы. Об этом пишет АР.
Что известно о протесте?
В Будапеште за два дня до парламентских выборов состоялось одно из крупнейших антиправительственных мероприятий последних лет – масштабный концерт-протест, который собрал более 100 тысяч человек на Площади Героев и прилегающих улицах. Событие длилось около семи часов и объединило более 50 популярных венгерских исполнителей, которые поочередно выполняли по одной песне.
Организаторы заявили, что концерт имеет целью "слом системы" и мобилизацию избирателей перед голосованием в воскресенье. Подавляющее большинство толпы составляла молодежь. Участники активно скандировали антиправительственные лозунги, в частности историческое "Ruszkik haza!" ("Русские, идите домой!"), которое берет начало еще с антисоветской революции 1956 года. В современном политическом контексте оно вновь приобрело популярность на фоне обвинений в сближении правительства Орбана с Москвой.
Концерт-протест в Венгрии / Фото AP (Denes Erdos), Getty Images (Janos)
Организатором мероприятия выступило общественное движение "Движение гражданского сопротивления". Его представители отметили, что каждое выступление музыкантов имело политический подтекст и было направлено на демонстрацию масштабного недовольства действующей властью. Активисты призвали граждан обязательно прийти на выборы и проголосовать за изменение политического курса страны.
Кроме присутствующих на площади, событие в режиме онлайн посмотрели более 100 тысяч человек, что подчеркивает высокий общественный интерес к акции. Участники концерта говорили о необходимости политических изменений в Венгрии. Часть молодежи заявляла, что нынешняя система больше не соответствует их ожиданиям, а страна нуждается в обновлении политической элиты.
На фоне протестных настроений усиливается позиция оппозиционных сил. Главным соперником действующего премьер-министра на выборах является лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, чья политическая сила в последнее время демонстрирует рост поддержки.
Что известно о выборах в Венгрии?
Парламентские выборы в Венгрии приближаются к финалу, и политическая борьба между властью и оппозицией обостряется. Основная конкуренция разворачивается между партией действующего премьера Виктора Орбана "Фидес" и оппозиционной силой "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.
По оценкам политических экспертов, этот раз шансы на смену власти существенно выросли, однако окончательный результат остается непредсказуемым. Орбан находится у власти с 2010 года и построил сильную политическую систему с высоким уровнем контроля над государственными институтами и медиа.
В то же время оппозиция впервые за долгое время смогла консолидироваться вокруг одного лидера. Петер Мадьяр, бывший представитель правящего лагеря, быстро превратился в главного конкурента Орбана и активно использует социальные сети для мобилизации избирателей.
Молодые избиратели в основном поддерживают оппозицию, тогда как старшее поколение остается более лояльным к действующей власти. Отдельно эксперты обращают внимание, что даже в случае потенциального поражения Орбана политическое влияние действующего премьера может сохраниться еще некоторое время. Это связано с особенностями венгерской политической системы и сильными позициями его партии в регионах.