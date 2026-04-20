Укр Рус
Геополитика Европа Это отправная точка, – американский профессор сказал, что Мадьяр изменит для Украины
20 апреля, 03:37
5

Юлия Гринишина
Основні тези
  • На выборах в Венгрии победу одержал оппонент Орбана – Петер Мадьяр, чья партия получила конституционное большинство в парламенте.
  • Мадьяр может отменить предыдущие решения эпохи Орбана, может быть снята венгерская блокада на выделение Украине от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро.

Венгерский премьер Виктор Орбан проиграл нынешние парламентские выборы своему оппоненту Мадьяру, лидеру оппозиционной партии "Тиса". Орбан в течение 16 лет пребывания в должности пытался двигаться к тоталитарному режиму.

На это в эксклюзивном интервью 24 Каналу указал американский профессор Скотт Лукас, добавив, что Орбан стремился взять под контроль судебную ветвь, СМИ, подавить инакомыслие в Венгрии.

Смотрите также Все может резко измениться: как Мадьяр относится к Украине и что будет с помощью от ЕС

Мадьяр победил на выборах в Венгрии: чего ожидать Украине?

Американский профессор отметил, что мало кто удивился, что оппозиционная "Тиса" победила, но возникал вопрос, есть ли у Орбана способ благодаря манипуляциям на избирательных округах или вмешательству в результаты голосования задержаться у власти. Он не только не смог сохранить свою должность, но и оказалось, что партия Мадьяра "Тиса" получила конституционное большинство в парламенте – 2/3 мест.

Она может без сопротивления отменить все законы эпохи Орбана, которые начали разрушать венгерскую систему. Думаю, что для венгров это отправная точка, но для Киева и европейской безопасности это не значит, что Мадьяр будет поддерживать все, что касается Украины и ее противодействия России, 
– считает Лукас.

По словам профессора США, в качестве отправной точки это снимает блокаду Венгрии в вопросе выделения для Украины кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро, это решение Орбан блокировал с декабря. Он прогнозирует, что теперь будет меньшее сопротивление страны по введению санкций против России. Однако рано делать окончательные выводы, потому что эту тему Мадьяр на своей послевыборной пресс-конференции не поднял.

По мнению американского профессора, смена власти в Венгрии не будет означать ускорения процесса вступления Украины в ЕС. По этому поводу лидер партии "Тиса" уже высказался.

Однако в целом результаты выборов в Венгрии и победа Мадьяра для Европы разрушает тезис о том, что у Кремля есть свой союзник внутри европейского блока. Хотя, конечно, до сих пор еще у власти Фицо, премьер Словакии, но эта страна, по словам Скотта Лукаса, такой значимой роли как Венгрия не имеет.

"Орбан был частью сети прорадикальных политиков, которые фактически граничили с авторитаризмом. Он был тесно связан с лагерем Трампа в США, другими ультраправыми партиями по всей Европе. Если бы он победил, это было бы расценено как знак того, что волну крайнего правого популизма невозможно остановить", – подытожил Лукас.

Заметьте! Председатель Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что Мадьяр в первую очередь сосредоточится на внутренних вопросах Венгрии, в частности относительно санкций, работы нефтепровода "Дружба", но точно не на теме Украины. К тому же ему придется проделать большую работу для перезагрузки венгерского правительства, ведь Орбан за 16 лет создал многоуровневую систему, где везде есть его люди.

Какие заявления сделал Петер Мадьяр?

  • Будущий премьер-министр Венгрии анонсировал возобновление работы трубопровода "Дружба", озвучив, что это может произойти на следующей неделе. Он не функционирует с января 2026 года в результате повреждений во время российского обстрела.

  • Ранее Мадьяр уверял, что как только нефтепровод снова заработает Венгрия снимет вето на выделение 90-миллиардного кредита от ЕС для Украины. Первый транш европейцы планировали передать во втором квартале 2026 года.

  • Победитель парламентских выборов в Венгрии заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. Он отметил, что абсурдно принимать в состав ЕС страну, которая сейчас находится в состоянии войны. Мадьяр добавил, что если Украина пройдет все процедурные этапы, то в Венгрии инициируют референдум, на котором граждане смогут проголосовать относительно членства Украины в ЕС.

  • Лидер партии "Тиса" высказался о том, что намерен присоединить Венгрию к Европейской прокуратуре, чтобы расследовать дела о коррупции во времена правительства Орбана. Он отметил, что его государство ограбили, сделали самым коррумпированным в Евросоюзе.